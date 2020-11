Daniel Tudorache se autosuspendă din PSD: Sunt nevinovat!

"În lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a mă suspenda din PSD. Sunt nevinovat şi sper ca Justiţia să facă lumină cât mai repede în acest dosar. Nu doresc să pun în pericol şansele reale de câştigare a alegerilor parlamentare, pe care le are partidul al cărui membru sunt de peste 20 de ani şi în slujba căruia mi-am pus toată activitatea politică", a scris, pe Facebook, Daniel Tudorache.

Anterior, el a explicat, tot pe Facebook, că a fost convocat, vineri seară, la DNA, "unde am zăbovit mai mult de 12 ore, cerându-mi-se explicaţii pentru presupuse fapte din urmă cu mai mult de 12 ani".

"Nu m-am prevalat de dreptul la tăcere, pentru că, aşa cum am spus, nu am nimic de ascuns. Am încredere în Justiţie şi voi contribui activ la aflarea adevărului. Totusi, nu pot să nu mă întreb: oare ce reclamă atâta urgenţă, în cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare! Cu toate acestea, refuz să intru pe tărâmul speculaţiilor, deşi tentaţia este foarte mare...", a afirmat Tudorache.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor.

În acelaşi dosar s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice, fosta soţie şi o persoană fizică aflată în anturajul primarului, pentru complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influenţă.

Totodată, celor trei inculpaţi li s-au fixat cauţiuni care trebuie depuse până în 27 noiembrie, după cum urmează:

"În perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflată în anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri îl avea cu o instituţie aflată în subordinea Primăriei Sector 1. În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, în numele primarului, la funcţionarii responsabili, astfel încât contractul să se desfăşoare în bune condiţii (plată la timp a facturilor şi actualizarea tarifelor)", arată DNA.

Potrivit procurorilor, în schimbul traficării influenţei, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum şi suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparţinând traficantului de influenţă.

"În activităţile descrise, persoana care şi-a traficat influenţa ar fi fost sprijinită de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său şi că trebuie să ţină legătura cu acesta pentru buna desfăşurare a contractului. În acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influenţei. De altfel, există suspiciunea rezonabilă căprimarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său", susţine DNA.

Conform sursei citate, în perioada în care a ocupat funcţii publice (2008-2018), Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproporţionat de mari comparativ cu veniturile sale licite.

Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obţinute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soţia şi menajera), care au acţionat ca proprietarii aparenţi ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil.

DNA arată că banii astfel introduşi în circuitul civil ar fi fost utilizaţi pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din ţară, cât şi din străinătate, autoturisme, imobile, şcoli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite.

"Concret, în perioada de referinţă (2008-2018), în care Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârşit infracţiunea de spălare a banilor constând în:

- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soţii şi al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 2.990.000 lei şi 235.000 euro;

- achiziţionarea de bunuri imobile pe numele fostei soţii în sumă totală de 305.000 euro şi 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

- acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soţii;

- achiziţionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro şi un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei şi lănţişor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.),

- achiziţionarea de acţiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soţii,

- asocierea în participaţiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soţii,

toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracţiuni", scrie în comunicatul DNA.

Inculpatului Daniel Tudorache şi celorlalţi doi inculpaţi li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea dosar, în care au fost făcute, în 19 noiembrie, o serie de percheziţii domiciliare, DNA precizează că informaţii vor fi date publicităţii când situaţia judiciară o va permite.

Daniel Tudorache a fost audiat la DNA timp ce mai multe ore, fiind vorba despre două dosare, din care unul se referă la fapte din perioada 2006-2007, a declarat, sâmbătă dimineaţă, avocatul care îl reprezintă pe fostul primar.

"Este vorba despre două dosare, unul vizează achiziţiile de tablete, care din punctul nostru de vedere au fost complet legale, în celălalt sunt aşa-zise fapte foarte vechi, de undeva din anii 2006-2007. Este absolut imposibil să-ţi aminteşti ce ai făcut acum 12-14 ani. De aceea, probabil că vom produce şi noi probe în zilele următoare şi eu cred că vom clarifica dacă nu sută la sută, cel puţin 99% din chestiunile aflate în discuţuie", a afirmat avocatul.

El a spus că Tudorache a fost audiat timp de 12 ore, iar acuzaţiile vizează infracţiuni asimilate corupţiei şi spălare de bani, iar procurorii au dispus măsura controlului judiciar sub cauţiune faţă de Tudorache. Măsura va fi contestată, a adăugat avocatul.

Potrivit sursei citate, la DNA a fost audiată şi fosta soţie a lui Tudorache şi încă o persoană.

Joi, procurorii DNA au făcut percheziţii la mai multe adrese din Capitală şi judeţul Ilfov "în două cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei, presupus săvârşite în cursul anului 2020 şi anterior”.

Au apărut în mass media informaţii că am fost vizitat de organele de anchetă de la DNA, care au efectuat o percheziţie domiciliară. Pentru a nu se face speculaţii cu substrat politic şi pentru că nu am nimic de ascuns, doresc să vă aduc la cunoştinţă situaţia reală. Percheziţia a fost efectuată în urma uneia dintre multele sesizări formulate de Clotilde Armand împotriva mea şi anume ACHIZIŢIA DE TABLETE pentru elevii din Sectorul 1.

Nu am fost «ridicat», «dus la audieri», «reţinut» sau subiect al vreunei alte acţiuni spectaculoase şi nici nu mi s-a adus la cunoştinţă ca aş avea calitatea de “suspect” sau «inculpat» în vreun dosar. Mai multe detalii nu ştiu în acest moment, însă vă voi ţine la curent cu orice noutate. Mă voi prezenta la orice solicitare a autorităţilor, pentru că, aşa cum am mai spus, nu am nimic de ascuns. Şi, cel mai important, sunt liniştit şi mândru în legătură cu activitatea desfăşurată în mandatul meu de primar al Sectorului 1”, scria Daniel Tudorache joi pe Facebook.

La rândul său, Marian Vanghelie a declarat, joi, pentru News.ro, că procurorii au venit şi au stat 2-3 ore la el acasă făcând percheziţii.

"Da, am avut o percheziţie dimineaţă acasă. Procurorii mi-au spus că e un dosar care s-a lucrat in rem şi că e mandat de percheziţie. S-a luat ieri de la Tribunalul Bucureşti mandat şi au venit să facă o percheziţie. Mi-au făcut percheziţia. Nu am mai stat să vină avocaţii, că nu aveam nevoie. Le-am zis «Căutaţi ce vreţi. Nu avem nicio problemă. Ce vreţi dumneavoastră puteţi să căutaţi. Nu aştept să pierdem timpul cu avocaţii. Daţi-i drumul, dacă tot aţi venit». Au terminat şi gata”, a explicat Vanghelie.