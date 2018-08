Dăncilă, atac dur la Opoziţie: Pe mâinile cui să lăsăm România? Pe mâinile unui partid care face doar plângeri penale şi circ în Parlament?

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat vineri că nu va lăsa România pe mâinile Opoziţiei, aceasta neavând proiecte concrete şi fiind în stare doar să facă plângeri penale.

"Dragi colegi, pe mâinile cui să lăsăm România? Pe mâinile unui partid care face doar plângeri penale? Care face circ în Parlamentul României? Le voi da un sfat, din partea premierului României şi al preşedintelui executiv al PSD, dragi colegi din opoziţie, câştigaţi încrederea românilor, iar încrederea se câştigă prin proiecte, nu prin jigniri. Dragi colegi din opoziţie, dacă credeţi că puteţi să obţineţi guvernarea prin mijloace nedemocratice, vă înşelaţi. România are nevoie de democraţie, iar democraţia înseamnă respectarea votului", a declarat Viorica Dăncilă.

Totodată, şefa Executivului şi-a anunţat colegii social-democraţi că nu are niciun motiv pentru care să facă un pas în spate, având susţinerea tuturor părţilor.

"De câte ori îmi este greu, gândul îmi zboară spre Organizaţia de femei şi mă gândesc că nu am voie să vă dezamăgesc şi să fac un pas în spate. Am determinarea să merg mai departe, să conduc acest guvern până când coaliţia va spune stop. Nu mă intimidează nici jignirile, nici acuzele unora sau altora, atâta timp cât România merge pe drumul bun iar eu iar decizii bune pentru români. Am susţinerea voastră, am susţinerea partidului, sunt susţinută de alianţa PSD-ALDE, nu am niciun motiv să fac un pas înapoi!", a spus aceasta.

CITEŞTE ŞI

Dăncilă: Am înţeles că cei mai înverşunaţi adversari, care îmi numără virgulele şi greşelile, nu au altceva de criticat. Am făcut greşeli de la presiune şi oboseală