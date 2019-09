Cumpănaşu şi-a publicat diploma de BAC şi l-a ameninţat pe ministrul Educaţiei: Penalul Breaz a minţit (probabil pentru că Votcă). O să ai şi tu o surpriză!

În contextul în care presa a scris astăzi că Alexandru Cumpănaşu nu are o diplomă de licenţă, acesta s-a lăudat pe Facebook cu diploma de BAC şi afirmă căministrul Educaţiei Daniel Brez a încercat să-l calomieze.

„Mizerie fără precedent a ministrului educaţiei, pardon, a celui care se dă ministrul educaţiei, în fapt, el uzurpând această calitate. În loc să se preocupe de faptul că peste 700.000 de copii din România nu au manualele până la această oră, că se apropie iarna şi sunt sute de şcoli neaprovizionate cu lemne, consideră că cea mai importantă problemă a domniei sale e să mintă cu neruşinare, calomniindu-mă într-un mod ordinar. Penalul Breaz (care nu va mai fi deloc breaz după această postare) a îndrăznit să calomnieze un Prezidenţiabil, minţind (probabil pentru că VOTCĂ - prietenii ştiu de ce) o ţară întreagă”, a scris Cumpănaşu pe Facebook.

Acesta a mai adăugat că a primit „sute” de telefoane de la colegi de liceu alături de care s-a amuzat pe seama „nemerniciilor” lui Daniel Breaz. Cumpănaşu i-a transmis apoi şi o ameninţare ministrului Educaţie - „în scurt timp o să ai şi tu O SURPRIZĂ”.

„Acest individ, o ruşine a Guvernului României, a afirmat că nu aş deţine diplomă de bacalaureat. O astfel de mârlănie se demontează aşa: Băi, breazule, ai mai jos o fotografie a diplomei mele de bacalaureat. Ca să nu mai vorbim despre sutele de telefoane primite de colegii mei de la liceu cu care am râs pe seama nemerniciilor tale. Deci, eu am diploma de bacalaureat, da' te informez că, în scurt timp, o să ai şi tu O SURPRIZĂ. P.S: Echipelor de consultanţi ai contracandidaţilor mei (care prin activitatea lor dovedesc "că au cu două clase mai mult decât trenul"), le transmit că Prezidenţiabilul Alexandru Cumpănaşu nu poate fi intimidat cu astfel de ticăloşii diletante şi, ar fi indicat pe viitor, să vă pregătiţi «să pansaţi» rănile care vor urma”, a conchis Cumpănaşu.

Atacul acestuia asupra lui Breaz vine după ce surse Realitatea TV au afirmat că ministrul Educţiei ar fi afirmat că Cumpănaşu nu are o diplomă de BAC. Totodată, potrivit declaraţiei de avere publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, Cumpănaşu a primit anul trecut un salariu de la Universitatea SNSPA, deşi acesta nu a terminat vreo facultate. Întrebat despre situaţia studiilor sale, Cumpănaşu a avut seara trecută o ieşire nervoasă:



„Nu este o diplomă de licenţă oarecare, pe care o fac toţi proştii în România, la toate universităţile de doi lei. Foarte mulţi dintre cei care au terminat la Spiru Haret în Romania sunt nişte proşti cu diplomă. Avem atâţia proşti cu diplomă în administraţia publica şi în România... Eu cred că un om care îşi termină un executive master are o pregătire mai bună, în afara, decât unul care vine şi spune săru'mana pe la decani şi bagă şpagă la profesori.



Eu i-am călcat în picioare pe toti cei care au terminat Spiru Haret şi care nu mai ştiu să scrie în limba română şi pe cei care în loc să îşi facă treaba acolo, la universităţi, termină pe bandă rulantă tot felul de universităţi de doi bani. Din punctul meu de vedere, da, am studii superioare şi cu mult superioare celor pe care unii dintre ei se laudă ca le-au făcut la Spiru Haret”, a declarat Alexandru Cumpănaşu la Realitatea TV.

