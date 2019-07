Cum a reacţionat scena politică la numirea lui Geoană la NATO. Felicitat de cei care l-au mazilit din PSD. Băsescu l-a lăsat pe Tomac să vorbească

„Sunt mândru să fiu desemnat de către Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, ca următorul Secretar General Adjunct. Este, deopotrivă, o uriaşă provocare şi o oportunitate de a reprezenta interesele Alianţei noastre, care asigură securitatea a peste 1 miliard de cetăţeni. De-a lungul carierei mele diplomatice şi politice am promovat legătura transatlantică şi integrarea euro-atlantica a României. Sunt profund onorat să fiu desemnat pentru această poziţie cheie ce reprezintă, de asemenea, o recunoaştere a importanţei contribuţii a României în cadrul NATO. Apreciez, în mod deosebit, susţinerea politică şi instituţională trans-partinice de care s-a bucurat candidatura mea”, a semnat Mircea Geoană pe Facebook.

Primul care l-a felicitat pe fostul ministru a fost preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăricenau, care a spus că dincolo de diferenţele de viziune a celor doi, Geoană este „omul potrivit la locul potrivit”, şi că reuşita sa este şi o reuşită pentru România.

„Anunţul secretarului general al NATO cu privire la numirea lui Mircea Geoană reprezintă o reuşită pentru România. Desemnarea unui român în funcţia de secretar general adjunct al NATO demonstrează rolul pe care ţara noastră îl are în configuraţia alianţei, de aliat-cheie, mai ales în Europa. Dincolo de diferenţele noastre de viziune asupra politicii pe care le-am avut de-a lungul timpului, mă bucur pentru Mircea Geoană şi îi urez succes! L-am încurajat pe Mircea Geoană încă de acum câteva luni de când mi-a spus despre proiectul lui şi cred că e omul potrivit la locul potrivit!”, a afirmat Tăriceanu.

Alţi politicieni care s-au grăbit să-l felicite pe Geoană au fost Victor Ponta şi Adrian Năstase, cei care în 2011 au pus la cale excluderea acestuia din PSD. Geoană spunea atunci despre Ponta şi Năstase că sunt „marionate” în mâna lui Iliescu şi încheia cu „adio, tovarăşi, pe curând, prieteni”.

Câţiva ani mai târziu, Ponta îl felicită pe Geoană şi afirmă că pregătirea şi experienţa sa îl recomandă în funcţia de la NATO.

„Felicitări lui Mircea Geoană pentru numirea într-o poziţie pentru care pregătirea sa profesională şi experienţa îl recomandă! Sunt convins că va reprezenta România şi toate celelalte ţări NATO cu cinste şi succes! Felicitări!”, a scris Victor Ponta.

Adrian Năstase a avut şi el o reacţie fulger şi a transmis pe blogul său că se „bucură foarte mult” pentru reuşita lui Geoană şi că numirea la NATO este o recunoaştere a calităţilor de diplomat şi de om politic ale lui Geoană.„M-a bucurat foarte mult desemnarea lui Mircea Geoană ca Secretar general adjunct al NATO. Este o recunoastere a actiunii consecvente a României in cadrul Aliantei si este si o recunoastere a calitătilor de diplomat si de om politic ale lui Mircea Geoană. Mă bucur că, in contextul unor deziluzii legate de politica internă si de nerealizări in politica externă, această desemnare oferă un dram de sperantă si arată drumul pe care trebuie să mergem. (...) Felicitări, Mircea! Este o mare onoare pentru tine dar si pentru România”, a conchis Năstase pe blogul său.