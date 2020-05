Cum a investit Ungaria zeci de milioane de euro în Ardeal după o înţelegere din priviri cu Meleşcanu: Ne-am uitat unul în ochii celuilalt

”Contractele care au fost derulate pentru investiţiile în Transilvania s-au încheiat. Dorim să le continuăm. Nu mai există contracte în derulare. În 2017, am vorbit cu Teodor Meleşcanu despe această problemă şi atunci am discutat condiţiile. Ne-am uitat unul în ochii celuilalt şi aşa am stabilit programul. Domnul Aurescu îşi doreşte acum o înţelegere în scris. O vom face”, a spus diplomatul maghiar.

Fundaţia Pro Economica, în calitate de manager al programului de dezvoltare economică în Transilvania, program finanţat de guvernul de la Budapesta, a anunţat la 1 aprilie că 5000 de proiecte agricole din judeţele Mureş, Covasna şi Harghita au primit o finanţare totală de peste 75 de milioane de euro.

Anul trecut investiţiile Ungariei în Transilvania au depăşit un miliard de euro, fără să fie socotiţi banii alocaţi educaţiei, culturii şi sănătăţii.

Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat, marţi, la Bucureşti, cu omologul său maghiar, Péter Szijjártó, despre viitorul relaţiei dintre România şi Ungaria, în contextul tensiunilor din ultima perioadă. ”România e profund interesată să ieşim din logica provocărilor şi propunem o relaţie civilizată, pragmatică, europeană”, a spus Bogdan Aurescu.