Culisele negocierii ratate dintre Tăriceanu şi Ponta. ALDE vrea să iasă de la guvernare abia după prezidenţiale şi încearcă să aducă ProRomânia la putere

Călin Popescu Tăriceanu şi Victor Ponta negociază o alianţă politică, deşi ALDE e la guvernare, iar ProRomânia, în Opoziţie. Tocmai pentru a evita absurdul situaţiei, Victor Ponta i-a cerut lui Tăriceanu să rupă alianţa cu PSD şi să treacă în Opoziţie, mai ales că imaginea PSD e complet deteriorată. La schimb, Ponta îi oferă lui Tăriceanu susţinerea pentru alegerile prezidenţiale, sprijin care l-ar putrea propulsa pe liderul ALDE în finala cu Iohannis. De asemenea, ALDE şi ProRomânia ar urma să meargă pe liste comune la alegerile locale şi parlamentare, obiectivul find devansarea PSD, partid aflat în picaj, susţin surse politice pentru „Adevărul“.

De partea cealaltă, Tăriceanu refuză, deocamdată, să se decupleze de PSD. Motivele? Liderul ALDE încă speră că va fi candidatul unic la stângii la alegerile prezidenţiale din toamnă. „Tăriceanu e convins nu doar că intră în turul doi, dar că îl va învinge pe Iohannis dacă are susţinerea PSD, lucru imposibil în realitate“, susţin surse din PSD pentru „Adevărul“. Liderul ALDE crede că Viorica Dăncilă a amânat Congresul PSD din 3 august, care urma să o confirme în funcţia de prezidenţiabil, tocmai pentru că e dispusă să renunţe la candidatură, susţin surse din ALDE. „Greu de crezut. Noi facem Congres la finalul lunii august şi o validăm pe Dăncilă. Sigur, la cum arată sondajele, Tăriceanu ar fi o variantă mai bună, dar ar fi încă un semn de slăbiciune din partea noastră. Cum putem noi să ne mai numim cel mai mare partid al ţării dacă nu suntem în stare să avem candidat propriu pentru Cotroceni. Obiectivul e să o trimitem pe Dăncilă în turul doi, ca aleşii locali să vadă că acest partid mai respiră. E clar că Tăriceanu forţează nota, ne şantajează, dar până la urmă lucurile vor rămâne aşa cum sunt: noi avem nevoie de el pentru majoritate, el are nevoie de resursele guvernării “, susţine unul dintre vicepreşedinţii PSD pentru „Adevărul“.

Miza financiară e un alt motiv pentru care Tăriceanu nu vrea să rupă alianţa cu PSD. Primarii ALDE aşteaptă banii din PNDL pentru a se lăuda cu investiţii în campania electorală. Pe lângă resursele bugetare, ALDE are interese şi în zona energiei, multe companii de profil find înţelese cu Tăriceanu să finanţeze campania ALDE pentru Cotroceni, potrivit surselor citate. În schimb, Tăriceanu i-a cerut lui Ponta ca ProRomânia să intre la guvernare alături de ALDE şi PSD, tocmai pentru a consolida majoritatea parlamentară. Premierul Viorica Dăncilă ar fi de acord cu mişcarea, nici Ponta n-ar refuza, însă mai mulţi lideri ProRomânia, în frunte cu Mihai Tudose, se opun unei colaborări cu PSD.

Călin, între Viorel şi Viorica

Călin Popescu Tăriceanu ar vrea să se despartă de PSD abia după alegerile prezidenţiale, fiind pregătit să arunce vina pe Viorica Dăncilă, în cazul în care şefa PSD îşi va menţine candidatura. Până atunci, liderul ALDE ar fi vrut să rămână la guvernare, să candideze la prezidenţiale susţinut măcar de Ponta şi să aibă grupuri parlamentare comune cu ProRomânia, ceea ce ar duce la o alinţă naturală pe viitor între cele două partide. Ponta a refuzat, motivând că ALDE nu poate să fie şi la Putere, şi în Opoziţie în acelaşi timp. De fapt, Ponta ar vrea să trântească Cabinetul Dăncilă, apoi să intre la guvernare alături de ALDE şi de rămăşiţe din PSD, în condiţiile în care fostul premier poartă negocieri intense cu mai mulţi parlamentari social-democraţi pentru a-i transfera în partidul său. De altfel, deputatul PSD Alexandru Bălănescu şi-a dat demisia din partid şi a trecut la Pro România.

De la „a hotărî“ la „a discuta“

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, dis-de-dimineaţă, că ALDE şi ProRomânia „au hotărât“ o viitoare colaborare politică. Imediat, Victor Ponta a reacţionat pe Facebook, cerându-i lui Tăriceanu să iasă de la guvernare dacă vrea alianţă cu partidul pe care îl conduce. „Noi am rămas cu ochii în soare. Nu ştiu de ce s-a grăbit să anunţe alianţa“., a comentat şi deputatul ProRomânia Cătălin Nechifor. Ulterior, Tăriceanu a schimbat postarea de pe Facebook, arătând că ALDE şi ProRomânia doar „au discutat“ o viitoare colaborare politică, deşi în mesajul de dimineaţă era gata hotărâtă.

Ponta l-a botezat „Răzgândeanu“

Actualul preşedinte Pro România, Victor Ponta, îl lua peste picior pe Călin Popescu Tăriceanu în timpul unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului condus de actualul lider ALDE în 2007. Deputat din partea PSD pe atunci, Ponta avea să fie şi autorul proreclei pentru Tăriceanu care a rămas până azi - „Răzgândeanu“. „Mă gândeam dacă are rost să mă refer şi eu la diverse porecle. Vă rog să mă ajutaţi, dragi colegi. Cum îi spuneţi dumneavoastră domnului Tăriceanu? Slăbiceanu? Moliceanu? Cum îi mai spuneţi? Răzgândeanu? Nu, poreclele astea le ştiu de la dumneavoastră. Eu nu vreau să îi dau nicio poreclă. Ci vreau doar să îi fac o comparaţie. Acum câţiva ani un fost prim-ministru a venit în faţa Parlamentul şi v-a zis tot dumneavoastră să îi număraţi ouăle. N-o să trăim acest lucru cu domnul Tăriceanu. N-o să vină pentru că nu avem nimic ce să-i numărăm, din păcate. Şi îmi pare rău de lucrul ăsta, pentru că dacă am avea ce să-i numărăm l-am ruga să-şi demonstreze puterea, bărbăţia“, spunea Ponta în 2007. La un moment dat Tăriceanu nu mai rezistă şi răbufneşte de pe scaun: „Hai dispari! Du-te la scara ta“.



Băsescu: E mini-USL

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, la Digi24, că alianţa dintre Călin Popescu Tăriceanu şi Victor Ponta „îi va îngropa şi pe unii şi pe alţii“. „De fapt discutăm de rămăşiţe sau resturi din PSD şi PNL, care formează mini-USL. Partidele astea sunt formate din scursuri din celelalte partide, din resturi, din rămăşiţe. Nu vor fi deloc a treia forţă politică, cred că această colaborare îi va îngropa şi pe unii şi pe alţii pentru că domnul Tăriceanu este specialist în îngropăciuni“, a comentat Băsescu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: