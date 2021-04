CTP, despre tragedia de la Victor Babeş: Ce înseamnă că domnul Voiculescu nu e diamant, dar nu avem altul? Înseamnă că e prost, dar e al nostru

Mai departe, gazetarul se întreabă cine va plăti pentru această tragedie în contextul în care deocamdată nu a fost găsit niciun vinovat pentru evenimentele similare din ultima vreme.

„Spunea premierul Cîţu, a ieşit la 23 să ne spună că ancheta va stabili cine sunt vinovaţii şi ei vor plăti. Da, domnul Cîţu, vor plăti cum plătesc şi cei din cazul Foişor? Acolo cine plăteşte, avem vreun vinovat? Nimeni. De ce? Din pricina îmbârligării cozilor partidelor din Coaliţie, care nu cedează niciunul”, a adăugat CTP.

Gazetarul a comentat apoi faptul că USR-PLUS nu îşi doresc shimbarea lui Vlad Voiculescu din rolul de ministru al Sănătăţii.

„Îl avem pe Voiculescu, care nu e diamant, spune domnul Barna, dar e prost. Adică ce înseamnă că nu e diamant, dar nu avem altul mai bun? Înseamnă că e prost, dar e prostul nostru. Şi nu permitem, pentru că noi suntem USR-Plus şi nu permitem să-l daţi jos. Este şi ilogic ce a spus domnul Barna, e profund ilogic. A spus că deşi nu e diamant domnul Voiculescu, noi nu avem altă soluţie mai bună. Care noi?

USR Plus? Păi dacă USR Plus nu găseşte în rândurile sale, ale membrilor, simpatizanţilor săi, nu găseşte pe nimeni mai bun decât Voiculescu, ce împiedică USR Plus să ia un medic valoros din ţara asta, un cadru universitar, o persoană mai presus de orice suspiciune în ce priveşte integritatea şi competenţa şi să o pună în această funcţie în folosul cetăţenilor, girată şi sprijinită de USR Plus. E ilogic ce spune domnul Barna”, a mai afirmat jurnalistul.