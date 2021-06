Cristian Băcanu, despre poziţia CCR pe tema SIIJ: Reprezintă o abatere foarte gravă de la obligaţiile asumate de România prin aderarea la UE

„Decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că Secţia Specială este constituţională şi că instanţele naţionale nu pot constata că funcţionarea acesteia (SIIJ) încalcă dreptul Uniunii Europene a fost motivată. Această Decizie reprezintă o abatere foarte gravă de la obligaţiile asumate de România prin aderarea la Uniunea Europeană şi se bazează pe o fractură gravă a logicii juridice în motivare. Astfel, Curtea Constituţională reţine că "Prioritatea de aplicare a dreptului UE nu trebuie percepută în sensul înlăturării sau desconsiderării identităţii constituţionale naţionale". După acest raţionament periculos, CCR ar putea decide oricând că o normă din dreptul UE poate fi lăsată neaplicată iar asta este de neconceput”, a scris pe pagina sa de Facebook deputatul Cristian Băcanu.

Cristian Băcanu, de profesie avocat, indică şi încălcări ale Constituţiei: „Sunt astfel încălcate art. 148 din Constituţie şi practica unitară a CJUE care a reţinut că dreptul UE are prioritate inclusiv în faţa normelor de rang constituţional dar şi faţă de deciziile Curţilor Constituţionale ale statelor membre. Decizia CCR reprezintă o ameninţare la adresa fundaţiei pe care este clădită Uniunea Europeană; modelul nostru de uniune nu permite ca fiecare "să facă oricând orice" ci, din contră, presupune o linie de acţiune comună, bazată pe principii, valori şi reguli comune (adoptate în mod democratic în comun)”, a completat liberalul.

Nu în ultimul rând, deputatul Cristian Băcanu consideră că România e în pericol de infringement. „După această decizie a CCR, cred că vom ajunge într-o procedură de infringement judiciar iar asta este grav pentru statul nostru de drept şi pentru ordinea noastra juridică. Nu în ultimul rând, trebuie spus (pentru a înţelege mai bine o situaţie absurdă) că faptul că România a înfiinţat această Secţie Specială (în perioada Dragnea) nu are nicio legătură cu identitatea noastră constituţională naţională. Sub aceeaşi identitate şi constituţie am funcţionat cu toţii zeci de ani fără o astfel de instituţie de parchet copiată parcă după un model din Belarus”.