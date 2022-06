Guvernul a decis să îi aloce sportivului David Popovici suma în valoare de un milion de lei

„Tot astăzi, la şedinţa de Guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi, în felul acesta, am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocat din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă în valoare de un milion de lei”, a afirmat premierul Ciucă, la finalul şedinţei de Guvern de joi.

Sportivul David Popovici, în vârstă de 17 ani, a câştigat, miercuri, medalia de aur în proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Nataţie, competiţie care se desfăşoară la Budapesta. Popovici a obţinut la CM şi aurul la 200 m liber.

Popovici, care în semifinale a obţinut timpul 47.13, record mondial la juniori, a încheiat finala cu timpul 47.58.

David Popovici a câştigat la Budapesta şi medalia de aur la 200 m liber, cu timpul 1:43.21, de asemenea record mondial la juniori.