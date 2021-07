Cîţu: Am auzit că unii şi-ar da viaţa pentru PNL. Este adevărat, dar să nu uităm de ce am intrat în politică

„Am auzit în această campanie şi de aceea îmi place mie această campanie şi competiţia pentru că sunt multe lucruri pe care românii le învaţă despre noi. Am auzit că Partidul Naţional Liberal este cel mai important lucru, unii şi-ar da viaţa pentru Partidul Naţional Liberal. Este adevărat, pentru noi, noi suntem liberali, dar să nu uităm altceva. De ce am intrat noi în politică. Am intrat în politică pentru a-i ajuta pe oameni. Noi suntem astăzi în politică aici şi tot ceea ce facem este pentru a-i ajuta pe oameni, de la cea mai mică comună până la cel mai mare oraş, municipiu. Asta este rolul nostru, de aceea am intrat în politică. Eu vreau să facem un program naţional de investiţii care să includă drumuri, canalizare, apă, gaze, nu pentru noi, o facem pentru oameni pentru că 30 de ani de zile oamenii au fost uitaţi şi sunt mii de comunităţi în România unde nu există apă curentă, nu există canalizare, nu există drumjuri, oamenii aceştia sunt uitaţi. Pentru ei facem aceste investiţii nu le facem pentru noi şi ăsta e mesajul pentru români. Noi suntem în politică pentru a face viaţa mai bună cetăţenilor”, a spus el.

Florin Cîţu a mai completat faptul că este criticat că primarii PNL vin la Guvern. „Primarii liberali, din păcate, este adevărat ei sunt mai mulţi decât cei de la PSD care vin la Guvern, au fost uitaţi, au fost lăsaţi, au fost izbelişte în ultimii ani, nu au primit niciun fel de finanţare. De aceea sunt foarte multe probleme acolo şi de aceea oamenii cauta solutii şi împreună găsim aceste soluţii pentru că le găsim pentru oameni”, a mai completat premierul.

Ludovic Orban a stârnit controverse luna trecută, când a declarat că a dat şi oferă în continuare Partidului Naţional Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia „şi chiar şi viaţa mea dacă este nevoie”. El a menţionat că nu există niciun fel de limită în efortul de care e capabil pentru a duce această formaţiune pe primul loc.