Ciprian Teleman: Am fost refuzat să filmez un clip în CJ Ilfov pe motiv că e instituţie publică. Aleşii devin informal stăpânii locului. O paradigmă greşită

„Am avut o încercare de intrare în politică în 2002, făcut cu nişte prieteni. Uniunea pentru Reconstrucţia României, un proto-USR, n-am avut mare succes, eram prea devreme. Eu am introdus noul în poltică în 2002 cu URR-ul. A fost un proiect care la fel, s-a propus la firul ierbii, împreună cu prieteni foarte buni”, a explicat Ciprian Teleman la Adevărul Live.

Acesta a explicat apoi că URR era susţinut atunci de mai multe personalităţi precum Victor Rebengiuc, Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici sau Andrei Liiceanu.

„Era o noutate într-adevăr în politică. N-am reuşit, m-am întors la business. Am văzut incrementalul de degradare a vieţii politice şi mi-am dat seama că dacă o să stăm cu faţa doar către business n-o să se întâmple nimic şi că trebuie să ne întoarcem cu faţa societate”, a mai relatat candidatul USR-PLUS.

Întrebat cu cine se luptă la CJ Ilfov, Teleman a precizat că lupta sa este cu „o paradigmă greşită”, şi nu cu un partid anume. Acesta a dat un exemplu personal explicând că atunci când a fost să filmeze un clip de campanie în Consiliul Judeţean, a fost refuzat pe motiv că reprezintă o instituţie publică.

„Cred că nu ne luptăm cu un partid. În Ilfov ne luptăm cu o paradigmă greşită a relaţiei dintre autoritate şi cetăţean. Dacă asta poartă un nume de partid, e implicit. Ilfov nu duce lipsă de bani sau strategii. Însă cultura mănâncă strategii la mic dejun. Noi credem că trebuie început de la bază. Şi vreau să vă dau un scurt exemplu. Înainte de a începe precampania m-am dus să filmez 30 de secunde în holul Consilului Judeţean, un clip de autopromovare. Am cerut voie, evident, pentru că e o instituţie şi am fost refuzat. Am întrebat de ce nu mă pot filma 30 de secunde în holul Consiliului Judeţean. Mi s-a spus pentru că este instituţie public. Exact, de asta, trebuie să mă filmez acolo, pentru că e o instituţie publică, e a publicului, a cetăţenilor. Asta cred eu că e paradigma greşită din autoritate. Şi nu e doar la nivelul Ilfovului sau doar la nivelul CJ. Cei care devin aleşi devin informal un fel de stăpâni ai locului la care trebuie să cerşeşti indulgenţe. Lucrurile trebuie să fie exact invers. Cei aleşi trebuie să fie servanţi. Credem cu toată inima asta. Asta vrem să schimbăm”, a declarat Ciprian Teleman.