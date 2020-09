Cioloş cere demisia Monicăi Anisie: Trebuie să plece de urgenţă. Până ieri, era nevoie de „pepsiglas”, azi nu mai trebuie

„Ministerul Educaţiei nu ştie ce vrea, dar ştie că vrea să se facă aşa cum vrea el. După şase luni de pandemie, iar «ne-a prins iarna pe nepregătite», iar ne irită cetăţenii cu pretenţiile lor permanente şi scoatem încă o dată din pălărie soluţia magică a oricărui funcţionar depăşit de situaţie: să trimitem lumea după o altă adeverinţă, să umplem ţara de cozi şi dosare cu şină. Distanţare socială? Da, dar doar după ce ai stat la coadă până ţi-au amorţit picioarele, spatele şi gândurile, alături de alţi oameni la fel de iritaţi şi obosiţi ca tine. Să încetăm să ne mirăm că opinia generală este că guvernul sau autorităţile sunt incompetente, pentru că adevărul adevărat este că de cele mai multe ori chiar aşa şi este”, a scris Dacian Cioloş sâmbătă pe Facebook, potrivit news.ro

Preşedintele PLUS a mai spus că Guvernul este incompetent în chestiunea deschiderii şcolilor.

„Până ieri, cerea adeverinţe de la toţi elevii, astăzi doamna Anisie zice că nu mai e nevoie. Până ieri, era nevoie de «pepsiglas», azi nu mai trebuie. Până ieri, Guvernul anunţa tablete şi internet pentru toate şcolile, azi are doar pentru câteva. Doamna ministru al Educaţiei, Monica Anisie, ar trebui să plece de la minister de urgenţă, dar nu am nicio speranţă că se va întâmpla aşa ceva. Mai ales că poate invoca exact criza pe care nu reuşeşte să o rezolve pentru necesitatea rămânerii în funcţie. Am văzut acest scenariu de zeci de ori. Politicieni incompetenţi care cred că lumea se va prăbuşi fără ei se agaţă de scaune cu disperare. La educaţie este haos în preziua redeschiderii şcolilor”, a completat Cioloş.

Acesta a precizat că PLUS a trimis soluţii Ministerului Educaţiei.

„Misiunea noastră politică devine din ce în ce mai clară. Ştiu că degeaba stăm şi criticăm, degeaba le arătăm că greşesc şi spunem care ar fi soluţiile necesare. La începutul crizei au existat mai multe întâlniri între reprezentanţii PLUS şi cei de la minister. Le-am trimis soluţii, le-am dat o mână de ajutor, le-am explicat unde se poate greşi şi de ce ar fi bine să se acţioneze din timp. Nu ne aşteptam ca un ministru să fie specialistul-minune, cel care descoperă antidotul la toate suferinţele societăţii. Nu. Un ministru este un politician responsabil care ştie să folosească toate minţile aflate la dispoziţia sa, să faciliteze obţinerea de informaţii necesare din ţară şi din străinătate (că doar pandemia nu e doar în România), să construiască un cadru funcţional în interiorul căruia să se poată munci eficient, să asculte cetăţenii şi să le înţeleagă anxietăţile, să aibă curajul să greşească şi onestitatea de a repara greşeala pe care a făcut-o şi să aibă bunul-simţ de a pleca atunci când nu poate face toate acestea. Aventuri de câteva luni la un minister ca să ţi se spună doamna sau domnul ministru nu contează pentru cetăţeni. Dar determină soarta unei societăţi”, a mai declarat Dacian Cioloş.

Fostul premier tehnocrat a adăugat că părinţii şi copiii trec printr-un experiment al Cabinetului Orban care le testează răbdarea şi încrederea în şcoala românească.

„Din păcate, copiii şi părinţii trec zilele astea printr-un experiment al Guvernului care le testează răbdarea şi încrederea în şcoala românească. Oamenii ajung din nou victime şi asta într-un moment oricum greu, de nesiguranţă provocată de pandemie şi haos la toate nivelurile administraţiei. Astăzi nu avem nicio certitudine că şcolile se pot deschide în siguranţă. Şi acesta este un motiv serios pentru a spune că doamna Monica Anisie a eşuat la Ministerul Educaţiei. Concluzia este simplă: demisia de onoare pentru domnia sa şi construirea de urgenţă a unei echipe care să găsească o soluţie cât mai clară pentru funcţionarea şcolilor în siguranţă. Iar soluţia pe termen lung este să scoatem odată politica din şcoală prin concursuri pentru toţi directorii de şcoli din ţară. Să reorganizăm inspectoratele şcolare pentru a le profesionaliza şi să implicăm părinţii şi elevii în buna administrare a şcolilor”, a conchis Cioloş.

Într-o emisiune la Antena 3, la jumătatea lunii august, Monica Anisie a pronunţat greşit cuvântul plexiglas, spunând „pepsiglas”.

Ministrul Educaţiei a spus recent că nu mai înţelege nimic din ceea ce se întâmplă în jurul său, întrucât „orice intenţie bună este interpretată de toţi cei fără de greşeală”.

„Toată lumea critică, nimeni nu vine cu soluţii”, a afirmat ministrul Educaţiei, care a adăugat că aşteaptă propuneri de soluţii concrete de la cei care susţin că le au.