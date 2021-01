Cioloş anunţă că Laurenţiu Cazan va fi retras de la conducerea IJJ Prahova

„Am avut o discuţie cu domnul Bode, pentru că a apărut şi în spaţiul public, şi colegi din USR PLUS au ridicat întrebări. Am avut o discuţie cu domnul Bode şi am fost de acord amândoi că în urma a ceea ce s-a întâmplat de 10 august domnul Cazan nu ar mai trebui să aibă responsabilităţi la comandă operativă, pentru că modul în care s-a acţionat atunci ridică probleme chiar şi de etică profesională”, a declarat Dacian Cioloş.





Acesta din urmă a explicat că Laurenţiu Cazan va primi responsabilităţi administratative.





„Am înţeles că domnul Bode va lua măsuri pentru ca domnul Cazan să nu mai aibă responsabilităţi operative, ci doar administrative, deci să nu mai aibă sub comandă oameni ca să avem surprize de genul celor de pe 10 august. Foarte probabil va fi retras de la Prahova şi va avea alte responsabilităţi administrative. E greu să mai ai încredere în felul în care a acţionat un astfel de om. Domnul ministru Bode a fost de acord cu mine că trebuie găsită o formulă prin care domnul Cazan să nu mai aibă sub comandă oameni cu acţiune operativă”, menţionează Cioloş.