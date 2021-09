Ciolacu, după alegerile din Germania: Stânga are şansa de a reda o dimensiune socială. Anticipate - soluţia pentru o guvernare în ton cu restul Europei

Stânga are şansa reală de a conduce destinele Germaniei în următorii ani şi de a reda Europei o dimensiune socială şi umană. Asta am transmis şi când am fost la Berlin, alături de PES, pentru a-i susţine pe colegii din SPD”, a transmis şeful Social-democraţilor.

Preşedintele PSD este de părere că „faptul că alegătorii celui mai puternic stat european cred că politicile de stânga îi pot proteja cel mai bine într-o asemenea situaţie de criză este un semnal puternic pentru toate ţările Uniunii Europene. Inclusiv pentru România, unde un guvern de dreapta, aflat în derivă, a devenit un pericol la adresa stabilităţii statului! De aceea, cred că alegerile anticipate reprezintă soluţia pentru a da României o guvernare social-democrată, în ton cu restul Europei”.