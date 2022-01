Ciolacu, despre măsurile pe energie: Sperăm să acoperim un an, cu un preţ reglementat. Am discutat premierul să înceapă discuţiile cu Comisia Europeană

„Cred că marea provocare este ce vom face de la 1 aprilie. Am văzut ce a făcut Franţa şi a negociat cu Comisia Europeană chiar o depăşire a celor 6 luni plus 3 luni, au mers la o acoperire de aproape un an de zile. Aici Guvernul -am avut discuţia cu primul ministru- să înceapă discuţiile cu Comisia Europeană. Sperăm să prindem o perioadă de un an de zile să acoperim şi iarna viitoare, să venim cu un preţ reglementat, cel puţin la zona casnică, cu certitudine şi să vedem cât acoperim din IMM-uri. Vedem în discuţiile cu Comisia cât ar rămâne pe zona de reglementare”, a declarat Marcel Ciolacu.

Preşedintele social-democraţilor a mai afirmat că discută zilnic cu premierul Nicolae Ciucă. „Eu discut zilnic, de cel puţin 2-3 ori, cu primul-ministru. Mi se pare corect să facem acest lucru. Câteodată, în funcţie de program, ne vedem şi fizic”, a mai afirmat ciolacu.