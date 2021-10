Ciolacu, despre desemnarea lui Cioloş: Primul pas spre anticipate! PSD nu va vota un nou Guvern zero! Să se voteze partenerii alianţei pierzătorilor între ei

PSD NU va vota niciodată un nou Guvern ZERO!

Am dat jos Guvernul Cîţu cu o moţiune de cenzură în care am criticat şi prestaţia miniştrilor USR. PNL şi USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România ştie acest lucru”, a transmis liderul social-democraţilor pe Facebook.