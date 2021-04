Cine sunt noii membri propuşi la CNA. Activitatea instituţiei, blocată timp de trei luni

În urma votului comisiile reunite au avizat favorabil candidatura lui Valentin Jucan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi a Dorinei Rusu, alături de supleanţii Dan Radu, Rareş-Lucian Niculescu, Valentina Andreia Postelnicu şi Oana-Cosmina Mihalache.







„În cadrul şedinţei de astăzi, a Comisiilor Reunite pentru Cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, au fost audiaţi candidaţii propuşi pentru ocuparea locurilor vacante din Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), unde aceştia şi-au prezentat viziunea şi planurile pentru CNA”, a transmis alianţa alianţa USR PLUS.





Preşedintele Comisiei pentru Cultură de la Camera Deputaţilor şi-a exprimat încrederea în membri CNA propuşi.





„Audierea şi votarea propunerilor pentru Consiliului Naţional al Audiovizualului în Comisiile Reunite de Cultură ale Parlamentului reprezintă un pas extrem de important pentru funcţionarea Consiliului şi pentru îndeplinirea misiunii pe care o are în domeniul TV şi radio. Am încredere că cei patru noi membri se vor asigura de informarea corectă, respectarea legii şi a eticii jurnalistice în mass-media din România. La CNA vom avea o nouă majoritate. Sper eu, reformistă şi orientată spre soluţii!”, transmite deputatul USR PLUS Iulian Bulai, preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, conform cursei citate.





Candidaturile acestora urmează să fie supuse la vot în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.