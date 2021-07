Bogdan Huţucă refuză preluarea şefiei Finanţelor: „Acceptarea acestei funcţii ar putea fi interpretată ca implicând şi filiala. Ar fi o datorie către unul dintre candidaţi”

„Adevărul” l-a contactat pe Bogdan Huţucă pentru un punct de vedere, după ce Ludovic Orban l-a inclus în lista de trei liberali care ar fi potriviţi pentru şefia Finanţelor, după ce Florin Cîţu l-a demis pe Alexandru Nazare. De altfel, Huţucă a mai fost pe lista scurtă şi în 2019.

„Acum vă spun ceea ce am spus şi atunci conducerii Partidului Naţional Liberal. Funcţia de ministru de Finanţe este una full-time care implică o muncă de 16 ore pe zi, 7 zile din 7. În 2019 am decis să mă implic 100% în conducerea filialei PNL Constanţa, şi cred că am făcut bine. Urmau alegeri complicate, alegerile locale şi parlamentare, pe care de altfel după cum ştiţi le-am câştigat. În acel moment nu-mi puteam lăsa colegii singuri să ducă aceste lupte electorale. Ca preşedinte al filialei era rolul meu să conduc ambele campanii, să fiu în prima linie”, a declarat liderul PNL Constanţa.

Bogdan Huţucă a explicat faptul că şi în 2021 este într-o situaţie asemănătoare celei din 2019, de aici şi reticenţa sa. „Acum suntem într-o situaţie asemănătoare. Pentru prima dată am reuşit să punem steagul liberal pe primăria Municipiului Constanţa şi să câştigăm Consiliul Judeţean. Am fost implicat din campanie, iar acest lucru mă obligă ca în perioada următoare să stau alături de colegii mei, pentru a încerca ca împreună să găsim cele mai bune soluţii pentru constănţeni. Încercăm pe plan local să facem din Constanţa un simbol al dezvoltării liberale, după modelul unor judeţe precum Cluj, Oradea, Alba. Asta înseamnă implicare 100%. De asemenea, nu trebuie să uităm că am fost trimis de constănţeni să îi reprezint în Parlamentul României ”, a completat Huţucă.

Întrebat cum interpretează faptul că propunerea vine în contextul unei lupte dure între echipa Cîţu şi echipa Orban, în condiţiile în care el s-a declarat neutru, la fel ca şi filiala, Huţuca a subliniat că nu ar vrea ca o asemenea funcţie să însemne „o datorie” pentru un candidat sau altul.

„M-am gândit şi la acest lucru şi am ajuns la concluzia că acceptarea acestei funcţii ar putea fi interpretată ca implicând şi filiala. Cred că toţi colegii mei liberali trebuie să aibă libertatea deplină de a alege pe 25 septembrie fără a se gândi că preşedintele filialei are vreo datorie faţă de unul dintre candidaţi”,a mai afirmat Huţucă.

Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, joi, că nu înţelege de ce trebuie aşteptat 45 de zile pentru a fi numit un nou ministru al Finanţelor, întrucât PNL are suficienţi specialişti în acest domeniu. Liderul liberal a şi avansat câteva nume, referindu-se la Bogdan Huţucă, Sebastian Burduja sau Lucian Heiuş. La rândul său, premierul a explicat că se va lua o decizie, dar nu a precizat când.