Băsescu: Doamna Firea speră că spre dimineaţă se schimbă numărătoarea. Nu, doamna Firea, nu e ca la Geoană

„Deci dintre partidele mici am devenit cel mai mare partid, ceea ce e o mare victorie. Suntem cel mai mare partid dintre partidele mici. Vreau să îl felicit pe Nicuşor Dan. E noul primar general al Capitalei. Am văzut că doamna Firea speră că spre dimineaţă se schimbă numărătoarea. Nu, doamna Firea nu e ca la Geoană. Aici e treaba sigură. Deci doamna Firea, mergeţi acasă. În ceea ce ne priveşte, la fel de serios vă spun că este un semn bun. Pe această polarizare extraordinară PMP a reuşit să se consolideze pentru a trece pragul. S-a consolidat undeva peste 5%. Tot timpul am trecut pragul. Altfel, îl aştept pe Ludovic cu steagul pe aici să spună victorie am câştigat şi la Consiliul General are 17%”, a afirmat Traian Băsescu duminică seara la sediul PMP.Băsescu a adăugat că PMP va fi un partid important şi în Consiliul General al Municipiului Bucureşti.„Mă bucur că astăzi nu e corul politic – uite din cauza lui Băsescu a pierdut Nicuşor. Deci s-a dovedit că socoteala noastră a fost corectă. Sper totuşi că Nicuşor Dan nu îşi va prelua mandatul până nu va retrage toate cele 44 de procese intentate PMB. Sper că nu va fi un primar care nu o să spună – eu sunt în proces cu PMB. Cred că mâine are de scris multe hârtii din acestea de renunţare. Avem primar general, avem cel mai mare partid printre partidele mici – PMP şi se face şi mai mare. Şi vom fi destul de importanţi şi în CGMB, mai ales după ce Orban internalizează că are doar 17% în Consiliul General şi poate constată că trebuie să dea o bătălie cu USR. M-ar mira ca Şică să nu ajungă la concluzia asta”, a completat Băsescu.Acesta a precizat că este „bine că a plecat doamna de la Voluntari”.„Oricum, bine că a plecat doamna de la Voluntari. Şi câţi bani a dat pe publicitate. În orice caz, despre experienţa mea de campanie, vreau să vă spun că în 2009 am avut toate trusturile de presă împotriva mea, dar niciun trust de presă ostil nu şi-a permis să nu transmită conferinţele de presă şi făceam zilnic. La aceste alegeri am văzut ce poate face banul din televiziuni. Să nu îmi preia nicio conferinţă de presă, nu am mai văzut aşa ceva. Iar celor care mă chemau ca să facă audienţă, îi rog să uite numărul meu de telefon. Dragii mei, cam asta e mica mea poveste. Trebuie să mă duc să îmi fac valiza că eu am serviciu la Bruxelles şi mâine e o Comisie de Apărare şi se discută Belarus şi trebuie să fiu acolo să îmi dau cu părerea mea preţioasă, ca un estic care ştie zona. Altfel, mulţumesc preşedintelui PMP care mi-a acordat sprijinul partidului. Mulţumesc tuturor membrilor PMP care nu au avut un complex că suntem un partid mai micuţ aşa şi au reuşit să ţină steagul campaniei. După scorul de la Bucureşti, am devenit al patrulea partid. Orban o să îşi dea mâine dimineaţa seama. Cu 17% în Consiliul Naţional nu prea câştigi când PSD are 34% şi USR cam la fel. Să spună bodagproste că a luat Blaga PNL şi l-a dus la 17%”, a conchis Băsescu.Candidatul PNL-USR PLUS Nicuşor Dan a obţinut la alegerile locale de duminică 47,2 % din voturi, profilându-se drept câştigător al Primăriei Capitalei, conform rezultatelor exit-poll-ului CURS - Avangarde, după prelucrarea datelor centralizate până la ora 19:30. Primarul în funcţie, candidatul PSD Gabriela Firea, a obţinut 39% din voturi, ea fiind urmată de candidatul PMP Traian Băsescu, cu 8,6% din voturi.