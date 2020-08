Ana Ciceală nu candidează independent: Drumul meu este în USR PLUS. Sunt convinsă că aş fi putut să câştig, mai ales că electoratul PSD s-ar fi împărţit

Mesajul postat de Ana Ciceală:

Vă mulţumesc tuturor celor care m-aţi susţinut în această ultimă săptămână şi care m-aţi încurajat în spaţiul public şi în privat. Vă mulţumesc tuturor în egală măsură. Pentru mine înseamnă foarte mult să ştiu că atât de mulţi oameni au încredere în mine şi că munca mea din aceşti ultimi patru ani este cunoscută şi apreciată.

Din fericire, negocierile USR PLUS PNL s-au încheiat şi frontul anti-PSD are candidaţi comuni la Capitală şi la sectoare. Am fost şi rămân susţinătoarea unei astfel de formule, aşa cum am spus în nenumărate rânduri.

Regret că nu am ocazia să intru într-o confruntare cu Robert Negoiţă şi cu Aurelian Bădulescu. Sunt convinsă că aş fi putut să câştig primăria, mai ales în condiţiile în care electoratul PSD s-ar fi împărţit între cei doi. Sunt convinsă de asemenea că aş fi putut să aduc multe voturi pentru listele USR PLUS şi în Sectorul 3 dar şi în Bucureşti. Notorietatea de care mă bucur şi punctele pe care le-aş fi adus în dezbateri ar fi contat mult pentru partid.

Din păcate, rezultatul negocierilor este altul. Este un rezultat pe care conducerea USR şi-l asumă în totalitate şi care va fi testat în alegeri. Dacă îndepărtarea mea din această campanie va ajuta la îndepărtarea din funcţie a tuturor primarilor de sector PSD, atunci sacrificiul a meritat. Dacă nu, sunt convinsă că vom analiza în interior unde s-a greşit în aceste negocieri, iar cei care au greşit vor plăti preţul politic.

În ceea ce mă priveşte, voi continua lupta pe care o duc de mai bine de patru ani pentru Bucureşti. Voi continua să prezint ilegalităţile pe care le comite Robert Negoiţă, voi continua să arăt că toate companiile înfiinţate de Gabriela Firea sunt paravan pentru hoţii şi sinecuri, voi continua să propun soluţii concrete pentru Bucureşti.

Locuitorii sectorului 3 au în continuare nevoie de o administraţie profesionistă, transparentă, de mai multe parcuri, de clinici de proximitate, de creşe şi grădiniţe. Voi lupta pentru ca proiectele noastre să devină realitate.

Trebuie să mărturisesc că mulţi oameni dar şi colegi mi-au propus să candidez independent în aceste alegeri pentru Sectorul 3. Vreau să le spun şi public, aşa cum am făcut-o şi în particular unora dintre ei, că încrederea lor mă onorează, dar drumul meu este în USR PLUS. Schimbarea este un maraton, nu un sprint. Iar eu sunt la începutul cursei. Pot să particip, alături de colegii mei, la acest proces de schimbare în bine a României în multe moduri şi mult timp de acum înainte. Lupta mea pentru Bucureşti nu începe şi nu se termină cu această candidatură.

Faptul că nu mai sunt candidat la primărie nu înseamnă că voi intra în concediu. În perioada următoare voi face campanie pentru această echipă extraordinară pe care o am alături de mine, pentru colegii de la USR PLUS, pentru oamenii care pot face diferenţa în consiliile locale din Capitală şi în Consiliul General.

Aşa cum ei au făcut campanie pentru mine, şi eu voi face campanie pentru ei. Voi fi în stradă, atâta cât permit regulile de distanţare, alături de colegii mei de la USR PLUS în Sectorul 3 şi în orice alt sector voi fi solicitată. Voi munci în această campanie ca şi cum aş fi candidat la Primărie. Şi recomand tuturor parlamentarilor USR din Bucureşti să facă la fel. Este calea cea mai sigură spre victorie.

În concluzie, mă bucur că USR PLUS şi PNL au candidaţi comuni în Bucureşti. Regret că nu sunt unul dintre ei. Îl voi vota pe Adrian Moraru la Primăria Sectorului 3. Dar voi face campanie şi voi lupta cu toată inima pentru echipa USR PLUS. Evident, îl votez şi îl susţin cu toată convingerea pe Nicuşor Dan, omul de care Bucureştiul are nevoie.