Alexandru Muraru a fost numit oficial reprezentantul Guvernului în conducerea celei mai mari infrastructuri europene de cercetare a Holocaustului

„Angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, inclusiv prin implementarea măsurilor din cadrul proiectului EHRI, rămâne ferm. Ca Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului şi Xenofobiei, voi continua să acord o atenţie deosebită acestor aspecte, şi în mod special nevoii de a asigura coordonarea între instituţiile şi structurile specializate în educaţia şi memoria Holocaustului precum şi combaterea antisemitismului.

Având în vedere progresele făcute în ultimii 15 ani în domeniul legislativ şi instituţional, reamintind de faptul că, în anul 2021, Guvernul a adoptat Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, un document strategic cu măsuri concrete pentru următorii trei ani. România a dobândit statutul de model regional în ceea ce priveşte asumarea trecutului şi combaterea negării şi distorsionării”, a transmis Alexandru Muraru, într-o postare pe Facebook.

În prezent, proiectul Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului are 15 parteneri din 13 ţări şi este coordonat de Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD), Olanda, iar România este partener din anul 2017, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” fiind membru în EHRI. Institutul „Elie Wiesel” are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea şi publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme ştiinţifice, precum şi elaborarea şi implementarea de programe educaţionale privind acest fenomen istoric.

Alexandru Muraru a fost desemnat Reprezentant Special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului şi Xenofobiei la începutul anului trecut, pe 28 ianuarie 2021, de către Florin Cîţu.