ALDE a intrat în disoluţie. Tăriceanu a încercat să se lipească şi de Orban, şi de Ponta. Surse: PNL racolează la bucată

Deputatul ALDE Ică Calotă, preşedintele ALDE Teleorman, a anunţat că cel puţin 12 deputaţi ai formaţiunii vor părăsi partidul într-o săptămână. El a explicat că una dintre nemulţumirile sale este că, neavând grup parlamentar, ALDE nu va mai avea reprezentanţi în secţiile de votare.

"Ori, a intra în alegerile parlamentare fără oameni în secţiile de votare, credeţi-mă, ştiu ce înseamnă. O altă nemulţumire este că, după ce ALDE a votat împotriva guvernului Dăncilă şi a votat guvernul Orban, preşedintele ALDE se îndreaptă înapoi spre PSD şi Pro România. De ce am mai făcut mişcarea asta cu ungerea PNL, dacă acum încercăm să ne întoarcem unde am fost? Eu nu o să pot să mai fac vreodată o alianţă cu PSD. Mi-a ajuns una. Am fost 25 de ani în PNL şi aproape 6 ani în ALDE. Noi am fi dispuşi să mergem în PNL", a mai spus Calotă.

Deputatul Andrei Gerea a fost schimbat, marţi, de la şefia filialei ALDE Bucureşti. Gereal îi ceruse public demisia lui Călin Popescu Tăriceanu de la conducerea partidului, pe motiv că acesta „contribuie decisiv la disoluţia ALDE”.



„Am muncit pentru partid, împreună cu alţi colegi, oriunde a fost nevoie, şi la ALDE Constanţa şi la ALDE Bucureşti. Nu regret efortul depus. Regret faptul că munca a fost în zadar pentru că, brusc, deciziile pe care le-aţi luat au distrus proiectele ALDE şi încrederea în acest partid”, a scris Andrei Gerea pe Facebook.

În replică, Tăriceanu susţine că a greşit că l-a promovat pe Gerea în politică.