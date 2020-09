Adevărul Live, ora 11.00. Povestea românilor care se întorc din diaspora să candideze la locale

Cei patru candidaţi care vor vorbi la Adevărul Live sunt Mara Buzilă (candidat la Consiliul Local Lunca Banului - Vaslui), Marinela Drăghici (candidat pentru funcţia de consilier la CJ Buzău), Gheorghe Ursu (candidat la primărie în Cârligele în Vrancea) şi Cristian Pascariu (candidat la Consiliul Local Suceava).

Adevărul: Din ce comunitate din diaspora veniţi şi pentru ce funcţie candidaţi?

Mara Buzilă: Sunt născută în judeţul Vaslui. În 1997 am plecat în Grecia şi am locuit acolo 20 de ani. Am fost activă în comunitatea românească, am fost printre primii fondatori ai limbii române din Grecia şi am fost primul român care a reprezentat comunitatea românească la primăria Atena. Din 2010 m-am înscris în PNL. Am activat în PNL Diaspora. Acum candidez în comuna mea natală pentru consilier local. Sunt pe poziţia 4, poziţie eligibilă.

Marinela Drăghici: Eu sunt născută la Buzău. În urmă cu 20 de ani am plecat în Grecia, sunt mamă a trei copii, am reuşit în aceşti 20 de ani să fiu cofondatoarea unei intreprinderi sociale. Am avut o legătură strânsă cu comunitatea de români din Grecia. M-am hotărât să revin în România, tot timpul am visat să mă întorc în România în nişte condiţii normale. Dacă asta nu s-a rezolvat, am decis să pun umărul. Şi copii noştri îşi doresc să vină înapoi, păcat de condiţii. La fel şi restul românilor din diaspora. Candidez pentru o funcţie la consiliul judeţean Buzău din partea PNL.

Gheorghe Ursu: M-am născut la Iaşi, dar am activat în Italia. Am fost secretar general adjunct, coleg cu Sebastian Burduja. Am fost vicepreşedinte PNL Diaspora Germania. În italia am fost antreprenor. Visul românesc e să pleci la muncă din ţară şi să te întorci pe plaiurile natale mai bogat, mai fericit. Nu e uşor să te readaptezi condiţiilor din România. Sunt motivat. Contracandidez un primar care are la activ şase mandate. Va fi o luptă grea. Dar eu gândec pozitiv. Am plecat în străinătate din 1994 şi m-am reîntors acum doi ani de zile.

Cristian Pascariu: Sunt născut în Gura Humorului şi candidez la COnsiliul Local Suceava. Vin din comunitatea din Italia, din Piemonte, unde sunt şi reprezentantul PNL. Sunt preşedinte acolo, sunt unul dintre fondatorii unei biserici din Torino, am o vastă cunoştinţă şi în ceea ce priveşte munca cu oamenii. Sunt şi lider de sindicat din 2011 ales în industria nautică. Vreau să mă implic şi în oraşul din care fac parte din România pentru că doresc o Românie la nivelul ţărilor din Europa. În străinătate am auzit foarte multe jigniri la adresa României, am auzit şi lucruri bune. Mă motivează să schimbăm lucrurile în bine.

Ce v-a determinat să luaţi decizia de a candidat?

Cristian Pascariu: Vreau să schimb în comunitatea din care o să fac parte mentalitatea. Modul de a gândi. Aşa cum spunea doamna Mara, sunt multe lucruri de schimbat care ar putea beneficia fiecare cetăţean. Birocraţia ne omoară. Sunt lucruri pe care în străinătate le poţi face atât de simplu în schimb vii aici şi te loveşti de toate uşile închis. Acesta e unul din lucrurile principale pe care aş vrea să-l schimb.

Gheorghe Urse: Pe mine m-a motivat faptul că vrea să-mi pun în valoare experienţa acumulată. În afară nu funcţionează ca în România. Românii se confruntă cu această problemă de întoarcere în ţară. Ei nu vor să se mai întoarcă din cauza coruţiei, nivelul de trai, lipsa locurilor de muncă.

Marinela Drăghici: Aş dori în primul rând să ajut persoanele responsabile la CJ să creăm un cadru propice pentru întoarcerea antreprenorilor români în Buzău. Avem un proiect concret, aş sugera crearea unei zone industriale noi, moderne în Buzău, acesta fiind întotdeauna un oraş industrial, unde să putem crea noi facilităţi şi să motivem buzoienii să se întoarcă. Şi să fructificăm turismul din zona noastră, fiind un oraş bogat în obiective istorice, religioase, chiar şi a oamenilor din regiune. Trebuie să creăm infrastructura pentru a susţine aceste două proiecte. De asemenea am un proiect de implicare a şomerilor din România în această economie socială, având şansa de a dezvolta o acţiune şi să scadem numărul şomerilor din zona noastră. În pandemia în care trăim cred că e o soluţie pentru oraşul nostru.

Mara Buzilă: Principalul meu motiv pentru care m-am băgat în PNL Vaslui a fost deoarece după 20 de ani de străinătate lucrurile erau aproape la fel de când am plecat, cu foarte puţini schimbări. Puţin asfelt, lucruri care nu au însemnătate. Străzi cu piatră, apă nu există în cea mai mare parte a zilei, nu avem canalizare. Exact ca şi în 1997, cu mici modificări. Fonduri europene nu sunt, tineretul nu a fost integrat în administraţia locală fiind condus de consilieri care au trecut vârsta de 70 de ani. Tinerii din comună au ales să părăsească comuna, ceea ce e un minus. Mergând în campanie am văzut doar bătrâni. Un singur sat am văzut cu mai mulţi tineri. Noi căutăm să facem proiecte întrucât să oferim locuri de muncă. Tot ce am pus pe hârtie va oferi şi locuri de muncă. Începând de la canalizare. Sunt multe echipe de construcţii în zonă. Licitaţiile nu le ia primăria, le ia favoriţii CJ-ului. Angajaţii din comună sunt din afara comunei. Sunt foarte puţini funcţionari angajaţi din comuna naostră. Tot ce se face se face cu oameni din afara comunei, ceea ce nu este în regulă. Ne dorim canalizare, iluminat stradal cu panouri solare, ne dorim asfalt pe fiecare uliţă pe care să meargă o bătrânică să poată să-şi facă cumpărăturile până la magazin. Lucrurile astea s-au văzut acum în pandemie. Pe ultima sută de metri oamenii trebuie să înţeleagă că trebuie schimbare.

De ce credeţi că românii pleacă în străinătate şi de ce ar trebui să se întoarcă acasă?

Cristian Pascariu: Cred că fiecare român pleacă cu gândul pentru un trai mai bun, un salariu mai bun. Sunt majoritatea tinerilor care studiază în România şi nu găsesc un loc de muncă pe profilul pe care studiază. Dacă o altă ţară îi oferă, e clar că pleacă din România. Ăsta e primul motiv pentru care am plecat şi noi, un trai mai bun. Nu în ultimul rând, modul în care sunt trataţi oamenii în alte ţări. Prin corectitudine, transparenţă. În ţările dezvoltate nu se aude de corupţie la fiecare uşă.

Gheorghe Ursu: Efectiv pentru un trai mai bun, o viaţă mai bună. Nu a fost uşor, am peste 22 de ani petrecuţi în afara graniţelor, departe de familia din ţară. Am avut două decese în familie, la decesul mamei nici nu am putut ajunge în ţară. Mi-am dorit mereu să revin, să mă implic şi să câştig.

În ce domenii aţi activat?

Gheorghe Ursu: Am fost antrenrenor în Italia, am avut un service auto. La început am lucrat ca şofer iar mai apoi mi-am deschis un service auto şi am lucrat acolo circa 12 ani. După care am plecat în Germania, acolo am avut o firmă de transport şi în final m-am întors în ţară unde mi-am deschis o fabrică şi m-am stabilit aici. Sunt preşedintele PNL Cârligele şi candidez aici pentru această comună pentru funcţia de primar.

Marinela Drăghici: Eu iubesc foarte mult România. Cea mai mare bogăţie a României sunt oamenii. Împreună cu aceşti oameni şi noi, cei din diaspora, trebuie să punem umărul alături de ei să reclădim această ţară. Sunt convinsă că se poate şi la noi. De ce în alte ţări se poate şi aic nu ? Suntem un popor foarte deştept.Aşa cum am reuşit în afară, de ce nu am putea şi la noi?

O să vă rog, fiecare candidat, să spună despre obiectivul său dacă va fi ales.

Mara Buzilă: În următorii patru ani noi nu doar promitem, să nu rămânem la faza de promisiuni. Vrem să muncim. Prima promisiune e apa potabilă din zonă, canalizarea, asta sunt esenţiale. Şi asfaltarea comunei, pentru că nu există asfalt pe uliţele comunei. Vom face pentru bătrânii care au rămas în comunitatea de acolo şi vom încerca să readucem tineretul. Acestea sunt cele cinci obiective.

Cristian Pascariu: În primul rând aş vrea să văd corectitudine, transparenţă şi colaborare cu cetăţeanul. Aş vrea ca Suceava, este punct turistic şi aş dori să văd o parte din italieni, greci, să viziteze judeţul nostru. Asta se poate face cu o colaborare cu diaspora. Printr-o colaborare cu românii noştri de acolo îmi doresc ca străinii să viziteze Suceava. Natura lăsată de Dumnezeu e atât de frumoasă acolo. Am demonstrat în timpul pandemiei unitatea dintre noi, am demonstrat că se poate. Facem ceva pentru cetăţeni. Îmi doresc ca cei care au afaceri în străinătate să se întoarcă acasă să deschidă locuri de muncă celor care sunt acasă. Asta e cea mai mare dorinţă a mea.

Gheorghe Ursu: Obiectivul meu e mai multă transparenţă. Actualul primar are şase mandate şi în ultimii 24 de ani această comună a fost administrată printr-o politică a propriilor interese, mai puţin spre nevoile locuitorilor din comună. Eu voi munci pentru problemele comunităţii. Voi implementa o administraţie transparentă şi deschisă. Aceeaşi problemă este apa care e distribuită foarte selectiv. O parte au apă, o parte nu au. Mi-al dori să asfaltăm toate drumurile din comună şi să racordăm toate locuinţele, nu în mod selectiv.

Marinela Drăghici: Principalul meu obiectiv e atragerea de fonduri europene iar prin ele formarea a noi locuri de muncă. Să putem investi astfel în localitatea noastră. Apoi, tot de suflet, e promovarea turismului în zona noastră unde o să mă implic foarte mult. Sunt foarte multe de făcut. Pentru un judeţ atât de mare, sunt multe lucruri de spus. E nevoie de o parcare supraetajată în centrul oraşului. E o situaţie tragică în centrul oraşului. Sunt locuri concesionate. Sunt foarte multe lucruri de spus. Se pot realiza multe lucruri la noi în judeţ.

Dvs aţi ales să candidaţi ca urmare a unui demers al partidului? Văd o deschidere în special spre partidele de dreapta. La nivel de PNL a existat o iniţiativă de a promova oamenii din diaspora sau a fost o decisie independentă?

Mara Buzilă: PNL a decis acum patru ani să dea credibilitate oamenilor din Diaspora. Ovidiu Burduja a fost primul parlamentar pentru diaspora. De atunci PNL a avut o deschidere pentru diaspora. Văzând rezultatele lui ne-a încurajat. De aia suntem aici, având în spate sprijinul partidului, am hotărât să mergem sprijiniţi de PNL şi să oferim cât mai mult comunităţilor din care ne-am născut.

Cum a fost să depuneţi un dosar de candidatură pentru o funcţie locală? Ca experiment de interacţiune cu administraţia şi birocraţia din România.

Mara Buzilă: La început mi s-a spus că o să fie foarte uşor. Nu a fost aşa. Am fost nevoiţi să facem patru dosare. A fost timpul foarte scurt de a adunat toate dosarele. Am alergat între serviciu şi depunerea candidaturilor. Le-am adunat, le-am depus, acum să vedem ce se va alege.

Gheorghe Ursu: Nu a fost foarte greu. Pentru mine nu a fost foarte greu penturu că am o echipă puternică, nişte colegi minunaţi. Această pandemie ne-a testat un pic pe toţi. Cu motivare, încredere, am reuşit. Pentru mine nu a fost greu deloc.

Cristian Pascariu: La mine a fost uşor pentru că a fost o colaborare perfectă cu preşedintele PNL Diaspora, preşedintele pe Italia. Prin motivarea pe care ei ne-au dat-o, au fost lucrurile normale. Nu am întâmpinat greutăţi. Românii din străinătate vor avea acum alte exemple, pe noi. Românii vor vedea că prin administraţie liberală se pot face schimbări.

Marinela Drăghici: Sunt de acord cu Mara, a fost multă birocraţie, multă hârtie de adunat. Au fost oameni bine pregătiţi care au avut experienţă de la alte alegeri, dar se putea şi mult mai bine. Am reuşit să ducem până la capăt, dar se putea şi mai bine.

Pe ce loc sunteţi pe lista de candidaţi? Doamna Mara Drăghici a spus deja, e pe locul 4.

Marinela Drăghici: Sunt pe locul 18, ţinta e de 20 de locuri, am o speranţă.

Cristian Pascariu: Sunt pe locul 20 din 38.

Gheorghe Ursu: Eu sunt primul la consilieri şi candidatura la primărie. Doamne ajută.