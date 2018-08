VIDEO REPORTAJ Protestul diasporei de la Bucureşti, văzut de două românce din Canada prin ochii înecaţi în lacrimi şi gaze

„Bună dimineaţa, România!“ – aşa şi-au făcut apariţia, la Sosiri Internaţionale de la Aeroportul Henri Coandă, Livia Latiş şi Diana Tapoveti, două românce din Edmonton, Canada. „Atât de mult mi-am dorit să vin la mitingul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, vă jur! Efectiv, am zis: nu se poate, trebuie să fac şi eu ceva, să simt că am făcut şi eu ceva pentru ţara asta. Şi e prima oară în 15 ani când nu mă duc s-o văd pe mama. Mama m-a înţeles din prima şi m-a susţinut şi este terminată, pentru că tot vede la televizor ce se întâmplă şi toate nebuniile astea cu jandarmii“, mărturiseşte Livia Latiş.

Cele două protestatare poartă tricouri galbene, inscripţionate cu mesajul „Pentru că îmi pasă“. „Dragi români, cu Dumnezeu înainte! Acum ori niciodată! Hai la protest!“, îi îndeamnă cele două femei pe cei din jurul lor.









În drum spre hotel, unde vor să prindă câteva ore de somn înainte de protest, Livia şi Diana ne povestesc despre viaţa lor departe de casă, despre cum au luat-o de la zero în celălalt colţ al lumii acum 15 ani. După 12 ani petrecuţi la catedra unui liceu din România, ca profesoară de matematică, Livia Latiş a ales să plece în Canada pentru că, spune ea, nu mai suporta incompetenţa din ţară. La început, a lucrat ca îngrijitoare la o grădiniţă, dar a ajuns broker de asigurări. „Şi noi suntem... nu ştim exact care dintre cele trei calificative ni se potriveşte mai bine. Dar dacă ar fi să mă întrebaţi ce fac, sunt hoaţă, curvă şi cerşetoare la una dintre cele mai mari agenţii de brokeraj din Edmonton, lider în asigurarea motocicletelor. Şi dacă mă întrebaţi de unde venim, am mai zis. Nu? Din mahalaua diasporei româneşti canadiene. Una dintre ele, că sunt mai multe. Mai sunt în Toronto, în Ottawa, în Montreal, în Calgary, peste tot“, spune Livia.

„Eu am început ca pizza maker, neştiind foarte bine engleza. Dar vreau să spun că eu, cel puţin, în Canada, mi-am ajuns visul vieţii mele: să lucrez cu persoane cu dizabilităţi, să ajut lumea. Asta sunt. Şi o parte a venirii mele aici este, tot aşa, să ajut, când se pare că România are nevoie de ajutor“, adaugă Diana.

În ceea ce priveşte faptul că, în loc să fi rămas acasă, au decis să-şi încerce norocul în străinătate, Livia Latiş spune că „foarte mulţi ne-au acuzat, «da, sigur, voi v-aţi pus palma în fund şi aţi plecat, pe noi ne-aţi lăsat». Nu este adevărat, pentru că pe noi chiar ne-a interesat ce se întâmplă în ţară, ne-am ajutat familia, ne-am ajutat părinţii cu bani. Şi continuăm s-o facem. N-aş fi putut să fac câte am făcut pentru familia mea dacă eram în România“.

Cele două românce spun că le doare şi le pasă de ţara lor, „de asta suntem aici“.

Livia Latiş recunoaşte că a existat un moment în care a vrut să renunţe la a mai bate acest drum lung pentru a li se alătura protestatarilor din Piaţa Victoriei, şi anume atunci când Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din fucţie a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Dar iubirea şi dorul de ţară au învins şi iat-o în drum spre inima Bucureştiului, înarmată cu drapelul României şi cu multă energie şi speranţă. Livia Latiş recunoaşte că a existat un moment în care a vrut să renunţe la a mai bate acest drum lung pentru a li se alătura protestatarilor din Piaţa Victoriei, şi anume atunci când Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din fucţie a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Dar iubirea şi dorul de ţară au învins şi iat-o în drum spre inima Bucureştiului, înarmată cu drapelul României şi cu multă energie şi speranţă.

Despre Viorica Dăncilă, Livia spune că este „un total dezastru“: „Cum să mă reprezinţi tu pe mine, când tu, citind de pe foi, nu eşti în stare să te exprimi corect gramatical? Este ceva care pur si simplu te lasa fără replică“. Cele două femei au şi un mesaj pentru premierul României: „Doamnă, daţi-vă demisia. E cel mai onorabil gest pe care îl puteţi face. Eu înţeleg că vă leagă de acel scaun obedienţa şi umilinţa faţă de preşedintele PSD care v-a pus acolo, dar dacă aveţi o urmă mică de demnitate, daţi-vă demisia“.

Livia Latiş nu contestă faptul că PSD a câştigat alegerile şi spune că nu ar deranja-o ca tot PSD să rămână la guvernare, cu condiţia ca la cârma ţării să vină oameni competenţi. Dar „PSD a promis, nu s-a ţinut de cuvânt şi acum cel mai important pentru ei este să-şi facă legi“.

Livia mprturiseşte că o macină în permanenţă dorul de acasă. „Crăciunul, Paştele, zilele de naştere... Pentru că oricât de mulţi oameni ai avea lângă tine, oameni frumoşi, calzi, prieteni, nimic nu se compară cu familia şi cu cei de acasă“, spune ea printre lacrimi.

Ne apropiem, pe Kiseleff, de Piaţa Victoriei. Răzbat până la noi strigătul mulţimii şi sunetul inconfundabil al vuvuzelelor. „Sunetul ăsta pe care-l aud acum mi-aduce aminte de Revoluţia din ’89. Eram pe stradă, iar soţul meu a fost mai curajos decât mine. A intrat în mulţime şi a fost prins. Şi i-au dat drumul a doua zi. De fapt, a stat o noapte la Jilava şi li s-a spus tuturor că pot să plece a doua zi. Ei credeau că o să-i pună la zid şi că o să-i împuşte. Poate că şi acum e momentul ca jandarmii să treacă de partea noastră“, spune Livia.

Ne oprim chiar lângă un grup de jandarmi. „Şi voi sunteţi români şi faceţi parte din acest popor. Şi voi aveţi fraţi, surori, părinţi pentru care luptaţi şi de care vă pasă. Haideţi şi fiţi demni, haideţi şi fiţi alături de noi“, este mesajul celor două românce pentru oamenii legii.

Livia Latiş spune că este speriată, mai ales pentru ceea ce a văzut la televizor, dar e optimistă: „Eu sper să fie bine, am încredere în judecata oamenilor. Ceea ce nu mi se pare OK absolut deloc este să intervii în forţă şi să nu le acorzi, totuşi, oamenilor posibilitatea de a se exprima liber şi de a face ceva ce e reglementat, până la urmă, prin Constituţie“.

„Eu cred în poporul meu, cred în România, cred în oamenii mei. Cred că noi toţi suntem un singur popor. N-ar trebui să luptăm unii contra altora, n-ar trebui să aruncăm cu fumigene şi cu lacrimogene“, este crezul Liviei exact în momentul în care ajungem în mijlocul mulţimii.

În Piaţă, rămânem în „Zona Girafei“ din faţa Muzeului Antipa.. Lume multă, Livia şi Diana se împrietenesc repede cu români veniţi din Spania, din Marea Britanie. Ele recunosc că nu se aşteptau la atât de mulţi oameni: „E nebunia de pe lume. E un sentiment extraordinar“.

Nici Livia nu ar fi crezut cât adevăr ascundea observaţia ei.... „E nebunia de pe lume“... Protestul paşnic de la început se transformă, brusc, în agitaţie şi în panică. Aerul devine irespirabil, oamenii sunt speriaţi şi se întreabă unii pe alţii ce se întâmplă. „Fiţi atenţi! Se aude, da. S-a dat. Dar ce s-a dat? S-a auzit ca un zgomot, aşa. Ca o petardă“.

„Să nu fie aici, să nu fie aici“, se roagă Livia. „Cred că se agită spiritele pe măsură ce ne apropiem de ora 10 (seara, n.r.). Şi asta, numai ca să intimideze oamenii. Cum e posibil, într-un stat democratic, aşa ceva?“, se întreabă ea.

Trece primul val de lacrimogene. Le regăsim pe cele două românce din Canada alături de proaspeţii lor prieteni, scandând din toţi plămânii: „Hoţii!“ şi „Demisia!“. Strigătele lor sunt curmate de o nouă explozie.

„Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Au aruncat ceva în aer. Vai de mine!“. O tânără venită din Spania scandează lângă Livia, cu ochii în lacrimi din cauza gazelor: „Nu ne este frică!“.

„Suntem plecaţi afară din 2004. Ne-am săturat să venim din când în când acasă şi să vedem că lucrurile nu se schimbă. Lumea, în general, e sătulă. Dar le e frică. Tuturor le este frică, nu vor să se prununţe, iar guvernanţii şi-au luat multe aripi. Şi noi venim din Irlanda, din Marea Britanie, din Canada, din Spania. Nu suntem hoţi, nu suntem cerşetori, nu suntem curve“, spune tânăra din Spania.

Cu cât aerul devine mai greu, mai irespirabil, cu atât disperarea creşte în intensitatea în vocea Liviei: „Nu e posibil într-o ţară democrată, când ai dreptul legiferat prin Constituţie să demonstrezi, să ţi se arunce cu lacrimogene şi cu fumigene şi cu tunuri de apă, este incredibil. Părerea mea este că trebuie să se ajungă la anticipate. Trebuie să se ajungă! Domnule preşedinte Iohannis, faceţi ceva! Vă rugăm frumos! V-am votat, am plecat în Vancouver, am zburat 2.400 de kilometri ca să vă votăm. Şi noi, şi alţi români din Canada. Faceţi ceva, domnule preşedinte, nu se mai poate! Vrem alegeri anticipate!“.

„Vrem să facem afaceri aici, într-o Românie liberă, fără şpăgi, fără furturi, noi asta vrem. Am vrut să ne-ntoarcem anul trecut, dar n-am putut să facem nimic aici. Vrem ca măcar de acum încolo să ştim că ne întoarcem într-o Românie curată“, se amestecă în vorbă şi un român care a făcut cale lungă, şi el, tot din Canada, pentru a participa la protestul diasporei.

După ore în şir de scandări, de dezbateri cu alţi români din diaspora, după gaze lacrimogene înghiţite la nesfârşit, cu ochii în lacrimi, Livia şi Diana spun că nu regretă nicio clipă că au venit la protest. „Gândul cu care plecăm este că România va învinge! România va învinge, pentru că suntem un popor deştept, suntem un popor unit. Jos Guvernul! Jos Guvernul! Jos Guvernul!“ – sunt ultimele lor cuvinte înainte de a părăsi Piaţa Victoriei, Bucureştiul, România, pentru a se întoarce în Canada, ţara care le-a adoptat de 15 ani. Dar spun că se vor întoarce în ţara lor iar şi iar, pentru că poţi lupta cu corupţii, cu guvernanţii, cu jandarmii, rezişti la gaze lacrimogene şi la tunuri cu apă, însă nu ai cum lupta cu dorul de ţară şi de oamenii pe care i-ai lăsat în urma ta.

Circa 100.000 de oameni au participat vineri, 10 august, la mitingul diasporei, în Piaţa Victoriei. În urma violenţelor şi a intervenţiei dure a Jandarmeriei, 454 de persoane au fost rănite, dintre care 70 au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. O jandarmeriţă, bătută de huligani, a rămas fără arma care nu a fost deocamdată recuperată. Doi suspecţi au fost arestaţi pentru 30 de zile, pentru implicarea în evenimentele violente.

Protestul antiguvernamental a continuat paşnic sâmbătă şi duminică în Capitală, dar şi în marile oraşe din ţară.

Procurorii militari au deschis o anchetă privind intervenţia Jandarmeriei şi violenţele din Piaţa Victoriei.