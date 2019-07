VIDEO Rambo de România. Probele prin care au trecut luptătorii din Forţele pentru Operaţii Speciale şi ce salarii vizează

Şcoliţi şi testaţi după cele mai bune manuale NATO în domeniu, antrenaţi de instructori americani, dar şi după durele metode utilizate de forţele speciale similare aliate din Marea Britanie, Germania sau Turcia, numai 18 militari au fost declaraţi absolvenţi cu toate că în şcoală au intrat, în urmă cu un an, 144 candidaţi.

„Selecţia de face pe cale naturală. Cei care nu rezistă psihic antrenamentelor foarte dure renunţă şi anunţă că vor să se retragă”, a explicat unul dintre instructori. Acesta a mărturisit că în urmă cu o săptămână erau 19 prezumtivi absolvenţi, dar unul a cedat cu câteva zile înainte finalizarea ciclului de instruire. „A rezistat un an, dar a cedat psihic pe ultima sută de metri. Pur şi simplu, la un moment dat, nu îţi mai simţi corpul. Lucrează singur, mecanic, ca un robot. În plus mai este obligatoriu ca psihicul să te ducă mai departe, până la capăt. Numai în ultimele două săptămâni am slăbit 12 kilograme, în timpul testelor finale”, a declarat şeful primei promoţii a Şcolii FOS.

Militarii au trecut prin perioade extreme de pregătire fizică: au învăţat şi să escaladeze un munte în siguranţă şi într-un timp foarte scurt, să se scufunde, să sară cu paraşuta, să dezamorseze o mină sau să trăiască în condiţii limită, cu ce găsesc în natură.

În plus, au fost instruiţi cum să utilizeze echipamente de transmisiuni moderne, aflate în dotarea NATO, dar şi mijloace de orientare rudimentare. Nici şedinţele de tragere cu diverse categorii de armament, pe timp de zi sau de noapte, nu au fost neglijate.

Salariile pe măsură

Acum, după absolvire, urmează o perioada de pregatire de aproximativ un an. Vor fi antrenamente intensive, care vor creşte treptat capacitatea de luptă a militarilor. După aceea, cei 18 luptători vor fi gata să plece în teatre de operaţii. Iar salariile plătite de Armata Română nu sunt de neglijat. În cazul unui subofiţer FOS, venitul brut cu sporurile aferente este de 5.490 de lei, adică 3.212 lei net. Mai mult, în misiunile externe, luptătorii FOS primesc o recompensă materială apreciabilă, oarecum proporţională cu riscurile la care se expun într-un teatru de operaţii precum Afganistanul.

Concret la plecarea într-o astfel de misiune, aceşti militari de elită, primesc, pe lângă solda normală, o primă de campanie egală cu aceeaşi soldă, salariul fiind în acea lună, practic, dublat. Apoi, pe perioada executării misiunii, militarii din Forţele pentru Operaţii Speciale încasează lunar o soldă de funcţie prevăzută prin ordinul de numire/detaşare dublată, la care se adaugă o compensaţie de risc/pericol deosebit în cuantum de 30% aplicată la solda de funcţie. Conform acestui algoritm, un plutonier din Forţele pentru Operaţii Speciale primeşte lunar solda de 7.387 de lei la care se adaugă 2.200 de euro, totalul fiind de peste 3.800 de euro lunar. Apoi se mai încasează şi diurna care în cazul unui subofiţer este de cel mult 70 de euro pe zi. În plus, fiecare militar primeşte zilnic câte un euro pentru „legătura socială cu familia”.

Seria următoare are mai puţini cursanţi

Pentru viitoarea serie de cursanţi, Şcoala de Aplicaţie pentru Operaţii Speciale, Vlădeni din judeţul Braşov a pregătit un număr mai mic de locuri. Astfel numai 40 de militari vor fi selectaţi iniţial pentru a începe cursurile de pregătire care vor dura tot un an.

La selecţia iniţială se pot înscrie ofiţeri cu gradul maxim de căpitan, subofiţeri cu gradul maxim de plutonier major, precum şi soldaţi şi gradaţi profesionişti care au cel puţin un an de vechime în Armata Română. Selecţia iniţială se va finaliza pe 13 august, iar cei care trec teste medicale psihologice şi fizice vor ajunge la concursul propriu-zis care va avea loc pe 2 septembrie. Acesta constă, din nou din probe fizice, dar şi din verificarea cunoştinţelor de engleză, geografie sau legislaţie. Cei care vor trece şi de acest test vor începe cursurile propriu-zise, dar nu se ştie şi câţi le vor finaliza. Asta pentru că numărul absolvenţilor nu este fix, existând posibilitatea ca, de exemplu, la final să avem numai un singur absolvent.

