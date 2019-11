Urzeala achiziţiilor cu preţuri fabuloase de la Spitalul Gomoiu, sub lupa procurorilor

Bogdan Licu, procurorul general interimar al României, a anunţat, luni, că procurorii fac verificări la Spitalul de Copii Victor Gomoiu, după ce mai multe dezvăluiri apărute în presă arată existenţa unor achiziţii mult supraevaluate la unitatea medicală din subordinea Primăriei Bucureşti. „După cum ştiţi, eu nu m-am ferit niciodată să mă autosesizez şi mulţumesc mass-mediei pentru că ne aduce în atenţie diferite aspecte, unele cu conotaţii penale. Se analizează această situaţie în acest moment”, a declarat Bogdan Licu fără a preciza, însă, care unitate din cadrul parchetului se ocupă de cercetări.







Cu cât au fost umflate preţurile achiziţiilor





Activitatea din perioada 2012-2017 a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), instituţie aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a fost luată în vizor de Corpul de Control al Guvernului Tudose. O parte a raportului, publicată de cotidianul Libertatea, prezintă o serie de concluzii fabuloase, adaosul comercial practicat de executantul obiectivului de investiţii ducând la majorări de preţ ale echipamentelor cuprinse între 59% şi 2.485%. De exemplu, 8 vase de closet care aveau preţul normal de 2.179 de lei au ajuns la un preţ de achiziţie de 22.868 de lei, având, aşadar, un adaos comerical de 949,29%, iar un tablou de distribuţie electrică TNP a ajuns, de la preţul normal de 5.006 de lei, să coste 129.472 de lei. Cu alte cuvinte, în acest caz, adaosul comercial practicat a ajuns la neverosimil 2.485,9%.





Contractat şi construit în mandatul de primar general al lui Sorin Oprescu, Spitalul Gomoiu a fost finalizat şi inaugurat pe 14 mai 2018 de Gabriela Firea şi premierul Viorica Dăncilă. Reacţia Primăriei Capitalei a marşat pe faptul că întocmirea contractelor a fost realizată în timpul lui Sorin Oprescu şi nu poate fi imputată actualei conduceri. „Respingem ferm toate acuzaţiile referitoare la realizarea unor lucrări supraevaluate, având în vedere că procedura de achiziţie pentru construirea acestui spital nu a fost făcută în mandatul actualului primar general”, a transmis Primăria Bucureşti într-un comunicat. Cu toate acestea, raportul Corpului de Control al Guvernului a ajuns pe biroul Gabrielei Firea.





Un joc al intereselor meschine





Problema principală rezidă, totuşi, în tunul enorm pe bani publici, nu în produsul final şi în modul în care performează în prezent spitalul, fostul director juridic al ASSMB, Lavinia Coţofană, estimând recent la 15-20 de milioane pagubele totale provocate de fraudarea procesului de achiziţii publice de la Spitalul de Copii Gomoiu.





„Chiar dacă Parchetul de-abia a început ancheta, asta nu înseamnă că noi trebuie să tăcem, pentru că aceşti bani puteau fi daţi în altă parte, mai ales că sunt atâtea nevoi”, a declarat Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP), acesta arătând că există mai multe domenii în care spitalul ar fi putut benficia de investiţii suplimentare.





„Este foarte grav dacă lucrurile s-au întâmplat aşa şi pentru că spitalul ar fi avut nevoie de ceva mai multă aparatură medicală. Plus că se putea investi şi într-o cameră de gardă, conectată la un sistem de urgenţă şi am fi putut avea un spital de urgenţă pentru copii, mai ales că există spaţiul unde se putea face asta”, a observat Vasile Barbu, amintind şi de problemele mai generale ale întregului proces de construcţie şi finalizare. „Am urmărit procesul de construcţie al acestui spital. Funcţiona în condiţii improprii unde funcţiona înainte şi tot timpul vedeam nereguli, am făcut mai multe demersuri. La un moment dat, spitalul era făcut şi mai bine de un an şi jumătate a stat degeaba. Doar după o intervenţie la ministrul Pintea s-a deblocat situaţia pentru că blocajul era la Direcţia de Structuri din Minister, altfel ar fi mai stat nefuncţional mult timp”, a explicat preşedintele ANPP.