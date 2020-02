Unul dintre „oamenii lui Dragnea”, citat la DIICOT. Codrin Ştefănescu: „Nu ştiu de ce mă cheamă”

„Eu personal am fost în Caraş de două ori, doar ca secretar general al PSD . O dată după plecarea lui Ion Mocioalcă la Pro România, când am venit în ianuarie anul trecut, în 2019. Am stat o zi şi am constituit o echipă interimară de conducere. A doua oară am fost în martie-aprilie, împreună cu Liviu Dragnea şi mai mulţi colegi din conducerea partidului şi miniştri, când au avut loc alegerile interne în PSD Caraş-Severin. Deci eu nu am treabă cu Caraşul. Nu ştiu de ce mă cheamă”, a spus Codrin Ştefănescu pentru agenţia Mediafax, citată de Digi24.ro