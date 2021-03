Una dintre victimele de la Oneşti are pe corp şi răni de gloanţe de cauciuc. Bode anunţă că se va clarifica „în ce condiţii au ajuns gloanţe neletale în corpul victimei”

„Eu am solicitat date şi vă asigur că ştiu, în acest moment, cum s-a folosit muniţia şi în ce condiţii au ajuns acele gloanţe neletale în corpul victimei. Au explicat şi vor explica şi în faţa organelor de anchetă care a fost poziţia de tragere, unde era poziţionată victima. Eu am văzut toate aceste detalii şi sunt convins că anchetele în derulare vor lămuri acest lucru”, a declarat ministrul Lucian Bode la Realitatea Plus.

Ministrul de Interne a insistat că raportul final va lămuri toate faptele, atât numărul de gloanţe trase, cât şi firul exact al intervenţiei.

„Dincolo de funcţia pe care o am, pentru mine ca cetăţean cel mai greu de acceptat este că în urma unei intervenţii din partea MAI nu am reuşit să salvăm vieţile. S-a întâmplat la Constanţa, s-a întâmplat acum la Oneşti. Sigur, astfel de evenimente sunt în toată lumea şi vor mai fi şi în România, pentru că sunt aproape imposibil de evitat. Dar când astfel de evenimente au loc şi nu iei cele mai dure măsuri, pentru ca cei vinovaţi să plătească, ţinând cont de regulamentele noastre interne şi în faţa legii dacă sunt vinovaţi, atunci nu ai învăţat nimic din astfel de tragedii. Este obligatoriu să tragem învăţăminte şi să luăm măsurile care se impun. Vom avea un raport final, vom avea concluziile Parchetului, pentru că sunt anchete penale în derulare, iar noi am anunţat măsurile pe care MAI le va lua”, a mai spus Bode.

Declaraţiile ministrul de Interne vin în contextul în care în spaţiul public au apărut mai multe fotografii cu trupurile neînsufleţite ale victimelor tragediei de la Oneşti. În fotografii, se pot observa pe lângă plăgile de cuţit provocate de agresor şi rănile cauzate de gloanţe de cauciuc. Conducerea IPJ Bacău şi a Poliţiei Oneşti a fost demisă miercuri, decizia lui Lucian Bode venind după intervenţia deficitară de la Oneşti. Doi muncitori care efectuau lucrări de reparaţii într-un imobil din muncipiul Oneşti au fost sechestraţi, luni la amiază, de către un bărbat de 68 de ani, fostul proprietar al imobilului, care a fost evacuat prin sentinţă judecătorească. Aceştia au fost înjunghiaţi şi au murit.

