România solicită mai mulţi militari americani

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, i-a cerut secretarului de stat american, Mike Pompeo, o creştere a prezenţei militare americane în România. Mai exact, oficialul român a subliniat importanţa creşterii participării aliate la Brigada Multinaţională din România, precum şi sporirea prezentei navale aliate în Marea Neagră, respectiv a patrulărilor aeriene. S-a întâmplat în timpul unei întâlniri care a avut loc, la sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul reuniunii miniştrilor de externe NATO de la Bruxelles.







„Se construiesc adevărate oraşe pentru militarii aliaţi la Mihai Bravu şi la Mihail Kogălniceanu. Vorbim de peste 10.000 de militari aliaţi care vor ajunge în România ca furnizori de securitate. În plus, deloc de neglijat, aceste mari unităţi militare vor da de lucru unor întreprinzători români şi vor crea mii de locuri de muncă”, e explicat analistul militar Aurel Cazacu care subliniază că solicitarea ministrului de externe este binevenită.





Generalul Ben Hodges: Următorul cel mai probabil conflict între Rusia şi NATO va fi în Marea Neagră

De altfel, solicitarea lui Bogdan Aurescu vine după ce generalul (r) american Ben Hodges, care între 2014 şi 2017 a fost comandant al Forţelor terestre americane în Europa (USAREUR), a declarat că următorul cel mai probabil conflict între Rusia şi NATO va fi în Marea Neagră. Militarul consideră că acest pericol există tocmai pentru că Alianţa Nord-Atlantică nu dispune de o prezenţă avansată sporită (Enhanced Forward Presence, EFP) adaptată acestei zone. Potrivit acestuia, „ruşii pot perturba navigaţia, pot crea probleme României în perimetrul zonelor ei economice exclusive, unde sunt resurse energetice, şi pot bloca accesul în Odesa”, oraş-port în sudul Ucrainei.





Referitor la componenta militară, Ben Hodges consideră că este necesar să aibă loc mai multe aplicaţii militare în regiune şi să fie îmbunătăţit schimbul de date operative între Ucraina, România şi Georgia. „Împreună, cele trei ţări vor avea o imagine mult mai bună despre ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, iar aceasta se poate face chiar şi în afara Alianţei. NATO trebuie să-şi crească în mod semnificativ prezenţa navală în Marea Neagră”, susţine generalul american. Potrivit acestuia Convenţia de la Montreux, care stipulează că tonajul agregat al navelor de război al ţărilor neriverane care intră în Marea Neagră nu poate depăşi 30.000 de tone pentru o perioadă de maximum 21 de zile, nu ar fi o problemă, întrucât NATO nu s-a apropiat de pragul respectiv vizând numărul de zile de staţionare în apele Mării Negre.





Moscova nu vede cu ochi buni gazul din Marea Neagră





Analiştii militari cred, pe de o parte, că Rusia ne şicanează din cauza zăcămintelor pe care le avem în Marea Neagră. Pe de altă parte, experţii susţin că tensiuni sau unele conflicte vor exista, dar că un război în toată regula este puţin probabil. „Acum că au luat Crimeea vor să ajungă până la Gurile Dunării. Totul pentru a controla mai bine Marea Neagră unde noi avem zăcămintele de gaze. Dacă începem să le exploatăm şi începem livrările de gaze spre Europa Occidentală, Rusia va fi lovită pe două planuri. În primul rând îi scad exporturile şi deci încasările. Apoi, mai important, dispare dependenţa europenilor de gazul rusesc fapt care face să se dizolve şi pârgiile de negociere, ca să nu spunem şantaj, pe care le mânuieşte Moscova în diversele speţe diplomatice. În plus, în zonă suntem o piatră de moară pentru ei. Suntem o insulă latină într-o mare slavă”, spune fostul director SRI, Costin Georgescu.





Războiul informaţional este în toi





La rândul lui, expertul militar Aurel Cazacu susţine că un soi război are loc chiar şi în prezent între Rusia şi NATO. „Este o acerbă luptă pe plan informaţional şi cybernetic, dar război în adevăratul sens al cuvântului între cele două forţe nu cred că este prea apropiat. Tensiuni vor apărea oricând. Personal, mă aştept chiar şi în această iarnă.Se va putea ajunge chiar şi la schimburi de focuri în plan naval sau aerian, dar cred că acestea vor fi ţinute sub control şi ulterior vor fi considerate incidente. Şi toate acestea vor avea loc din cauza intereselor pe care cele două părţi le au în domeniul resurselor de energie şi în Orientul Mijlociu. În plus, poziţia destul de duplicitară a Turciei complică şi mai mult lucrurile. Într-o confruntare reală NATO-Rusia în zona Mării Negre, poziţia Ankarei ar fi crucială pentru simplul motiv că poate închide oricând Bosforul, iar navele aliate nu ar mai avea acces. Cu toate astea Rusia şi-ar putea aduce nave militare până la nivel de corvete din Marea Baltică în Marea Neagră printr-un sistemele de canale realizate în perioada sovietică”, a precizat Aurel Cazacu.