Rachete şi corvete, priorităţile Armatei în programul de guvernare VIDEO

Prin programul de guvernare pentru anii 2020-2024, Executivul intenţionează să demareze cât mai repede contractul corvetelor, să mai cumpere un sistem de rachete HIMARS şi şase sisteme radar de contrabaterie AN/TPQ 53, dar şi să revitalizeze industria de apărare care îşi va alinia produsele la standardele NATO.

Conform documentului, „în privinţa dezvoltării capabilităţilor”, de „interes imediat” este demararea contractului „Corvete multifuncţionale”. Navele vor fi fabricate, cel mai probabil, de compania Naval Group, câştigătoarea licitaţiei organizate de Ministerul Apărării Naţionale (MApN). „Navele vor fi construite în România în decurs de şapte ani, în baza unui transfer de tehnologie pentru fabricarea, dotarea şi mentenanţa corvetelor”, se arată în documentul Executivului. Pe perioada realizării contractului, autorităţile române vor monitoriza îndeplinirea „obligaţiilor offset asumate de furnizorul străin”, valoarea de compensare a programului fiind de aproximativ 1,28 miliarde de euro, dintr-un total de 1,6 miliarde de euro.

Navele care vor intra în dotarea Forţelor Navale Române vor avea un deplasament de 2.500 de tone şi vor dispune de o propulsie combinată Diesel - Diesel (CODAD), dar vor avea la dispoziţie şi sisteme cu jeturi de apă pentru o mai bună manevrabilitate. GOWIND 2500 are o lungime de 102 metri şi este capabilă de o viteză maximă de peste 45 de kilometri pe oră. Este dotată cu sisteme variate de război electronic şi cu o mulţime de senzori care furnizează date sistemului de luptă. Sistemele de armament sunt MBDA şi constau în rachete antinavă Exocet, sisteme antiaeriene VL Mica, dar şi torpile. În plus, corvetele sunt dotate cu un tun principal OTO Melara de 76 de milimetri şi cu alte două tunuri automate de 20 de milimetri. Nava are un hangar care poate fi utilizat de un elicopter de 10 tone sau de sisteme de drone.

Alte programe compensate

Prin contracte compensate asemănătoare celui pentru corvete se va derula şi procesul de modernizare a avioanelor de antrenament IAR-99 pentru viitorii piloţi de F-16. Monitorizat va fi şi contractul pentru dotarea MApN cu 2.902 platforme de transport şi 363 remorci sau semiremorci. În plus, autorităţile vor supraveghea „derularea contractelor subsecvente pentru achiziţionarea de rachete SPIKE ER pentru Forţele Aeriene şi asigurarea unei participări semnificative a industriei naţionale de apărare în acestea”, se mai arată în document.

Cel de-al treilea HIMARS

În plus, MApN vrea să contracteze cel de-al treilea sistem HIMARS în cadrul programului de înzestrare Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare. Acesta nu va beneficia de programe de compensare şi va fi achiziţionat printr-un program Guvern-Guvern.

HIMARS M142 reprezintă un vârf de tehnologie pe plan mondial, fiind unul dintre cele mai fiabile sisteme de acest tip. Rachetele lansate de sisteme au o bătaie maximă de peste 300 de kilometri sunt ghidate prin GPS şi au o vastă experienţă în luptă fiind deja testate în conflicte ca Irak, Afganistan sau Siria.

Mai mult, au avut un cuvânt greu de spus în operaţiunile de anihilare a luptătorilor Statului Islamic din Siria şi Irak.

Asigurarea litoralului

La fel, fără un program de compensare vor fi achiziţionate şi sistemele de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă, cunoscute sub denumirea de baterii de rachete de coastă, care vor fi utilizate pentru apărarea litoralului. Este vorba de Naval Strike Missile (NSM), o rachetă antinavă de ultimă generaţie, capabilă să fie lansată dincolo de linia orizontului, care este dezvoltată de firma americană Raytheon în parteneriat cu Kongsberg Defense Aerospace (Norvegia).

Rachetele au o rază de acţiune de 185 de kilometri şi, având în vedere că litoralul românesc are 250 de kilometri, sunt potrivite pentru apărarea zonei vizate. Navigaţia se face cu ajutorul unui complex hibrid INS/GPS şi al unui radioaltimetru, iar sistemele sunt de tip „fire and forget” şi „all weather”. Rachetele acestor sisteme sunt capabile de manevre strânse, au semnătură infraroşu redusă şi pot să atace din nou ţinta în cazul în care au ratat-o iniţial.

Punerea la punct a industriei de apărare

Strategia Guvernului mai prevede şi o serie de obiective pentru industria de apărare. Între altele, este prevăzută „finalizarea capacităţii de producţie pentru toate tipurile de pulberi utilizate în toate tipurile de muniţie” şi punerea la punct a liniilor de producţie pentru pistoalele de 9 mm, dar şi pentru muniţiile NATO 5,56 mm la Societatea Uzina Mecanică Cugir SA. Concret, prin acordul de compensare aferent achiziţiei de pistoale, industria românească va primi un transfer de tehnologie pentru asamblarea, verificarea şi testarea pistoalelor model PX4 din kituri de piese şi subansamble SKD.