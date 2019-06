Papa în România. Papa Francisc oficiază Sfânta Liturghie la Sanctuarul marian din Şumuleu-Ciuc, unde este aşteptat de 100.000 de pelerini FOTO

UPDATE 8:30 Peste 100.000 de oameni sunt aşteptaţi la Şumuleu-Ciuc. Unii pelerini au ajuns deja de vineri, mulţi petrecând noaptea rugându-se.

Oamenii aşteaptă acum, la coada care se întinde pe câţiva kilometri, să ajungă la Sanctuarul marian unde Papa Francisc va oficia Sfânta Liturghie. Adevarul.ro va transmite în direct sosirea Papei Francisc şi slujba de la Şumulei-Ciuc. Imaginile, puse la dispoziţie de TVR, vor fi disponibile şi pe Facebook Adevărul.

Comitetul Interminiserial pentru ”Securitate Vizita Papa Francisc” a analizat condiţiile meteo şi a decis ca, sâmbătă, aeronava care îl va transporta pe Sanctitatea Sa să aterizeze la Targu Mureş, nu în judeţul Bacău, cum era anunţat iniţial.

”Schimbarea traseului nu afectează programul iniţial al Papei Francisc care va ajunge la Sumuleu Ciuc si la Iasi la orele anuntate”, a transmis Comitetul Interminiserial pentru Securitate “Vizita Papa Francisc”.

Sanctuarul marian Şumuleu Ciuc

Papa Francisc va oficia, la 11:30, Sfânta Liturghie la Sanctuarul marian din Şumuleu-Ciuc, judeţul Harghita. La această slujbă şi-au anunţat prezenţa premierul României, Viorica Dăncilă, dar şi preşedintele Ungariei, János Áder. De asemenea, vor fi prezenţi peste 110.000 de credincioşi.

SPP a anunţat că Sanctitatea Sa va folosi la Miercurea Ciuc papamobilul construit de uzina Dacia special pentru acest eveniment.

În localitatea Şumuleu Ciuc din judeţul Harghit se află Bazilica papală minoră închinată Sfintei Fecioare, păstorită de Ordinul Franciscan.

Data construirii prime biserici nu este cunoscută, însă istoria a consemnat reconstruirea edificiului, în perioada 1442-1448, ca urmare a distrugerilor provocate de invaziile turco-tătare.

În România există încă trei bazilici minore, în afara celei de la Şumuleu Ciuc - la Cacica, la Maria Radna şi la Oradea. Toate cele patru bazilici sunt sanctuare mariane şi sunt asociate pelerinajelor prilejuite de marile sărbători creştine.

În arhitectura interioară a bazilicii mariane din Şumuleu sunt reprezentative altarele lui Isus cel Suferind şi a Sfântului Ioan Botezătorul.

Cel mai mare pelerinaj catolic din Europa de Est are loc aici în sâmbăta Rusaliilor.

Mănăstirea franciscană adăposteşte o statuie făcătoare de minuni a Maicii Domnului, sculptată în lemn de tei, de 2,27 metri înălţime, fiind cea mai mare din lume.

Vizita Suveranului pontif la Iaşi

Ulterior, sanctitatea Sa va pleca spre Iaşi, unde va vizita, potrivit programului oficial, la ora 17.25, Catedrala „Sfânta Maria Regină”. De asemenea, la Iaşi, Papa Francisc va avea întâlniri cu tinerii şi cu familiile, la Palatul Culturii.

Catedrala "Sfânta Maria Regină" Iaşi este o biserică romano-catolică construită în perioada 1992-2005. La 24 iunie 1998, a fost celebrate prima sfântă Liturghie. Spaţiul de cult are 76 de bănci şi patru confesionale din stejar, baptisteriul pe partea dreaptă, la mijloc, şi un al doilea tabernacol pe stânga, la mijloc. Altarul, aşezat într-un desen care formează un peşte, are de o parte şi de alta pupitre de la care se proclamă lecturile sfinte. Potrivit site-ului amdis.ro, de la intrare până la altar este un covor din marmură cu stele. Pe cupola catedralei, cu cele 24 de nervuri, este monograma lui Hristos din centrul căreia coboară un candelabru, o replică a cupolei. Vitraliile sunt aşezate pe trei registre reprezentând teme legate de creaţie, alianţă, sacramente, misterele Rozariului.

De asemenea, Suveranul pontif va avea o Întâlnire Mariană cu tinerii şi cu familiile la Palatul Culturii din Iaşi la ora 17.45. Papa Francisc va susţine şi un discurs.

Palatul din centrul Iaşilor, conceput în spiritul palatelor comunale din Europa de Vest, este o îmbinare fericită a mai multor stiluri arhitecturale: neogotic, romantic şi neobaroc.

Palatul de Justiţie şi Administraţie din Iaşi, construit între anii 1906-1925 după planurile arhitectului I.D. Berindey, s-a impus prin dimensiunile sale remarcabile. Astfel, turnul central al clădirii, care atinge 55 de metri înălţime, făcea ca Palatul să fie considerat în epocă cea mai înaltă clădire din oraş cu o amprentă la sol de 7330 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 34.236, 35 mp.

Clădirea se distingea prin instalaţiile şi echipamentele tehnice moderne, achiziţionate din Germania, precum şi prin feroneria realizată de Casa Haug şi de renumitele firme franceze Krieger, Mericier şi Bagvès. Mobilierul Palatului de Justiţie, în stil neogotic, a fost proiectat şi realizat în celebrele ateliere Albert Goumain din Paris şi de către firma Mappel din Anglia. În prezent, Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi are sediul central în Palatul Culturii din Iaşi, unde funcţionează patru muzee de renume: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu", Muzeul de Artă şi Muzeul Etnografic al Moldovei. Măsuri de securitate

În oraşele pe care le vizitează Suveranul Pontif sunt luate măsuri sporite de securitate şi s-au stabilit puncte de informare, puncte de acces pentru pelerini şi puncte de prim-ajuntor.

În Miercurea Ciuc vor fi instalate nouă spitale mobile şi puncte de prim-ajutor: în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc; în Şaua Şumuleului, la intersecţia drumurilor spre localitatea Leliceni; în Şaua Şumuleului, la intersecţia drumurilor spre localitatea Păuleni-Ciuc; pe Dealul Şumuleului, la liziera pădurii (4 spitale); în parcarea de lângă Catedrala Franciscană din Şumuleu-Ciuc (două spitale).

În Iaşi vor fi amplasate patru spitale mobile şi puncte de prim-ajutor: la Catedrala Catolică; în parcarea de lângă Prefectură; pe strada Palat (în partea stângă a Palatului Culturii); pe strada Anastasie Panu (în partea dreaptă a Palatului Culturii).

În ambele oraşe, credincioşii sunt rugaţi să nu fotografieze, să nu filmeze de pe balcoanele, terasele, sau din ferestrele clădirilor adiacente şi să nu folosească drone.

Autorităţile au stabilit şi o serie de obiecte interzise şi obiecte permise pentru accesul în perimetrul securizat pentru întâlnirea cu Sfântul Părinte Papa Francisc de la Şumuleu-Ciuc:

Obiecte interzise: arme, obiecte ascuţite sau contondente (ex. cuţite, cuie, ţevi metalice); obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente sau pentru tulburarea ordinii publice (pietre, bile, recipiente cu vopsea, aparatură sau instrumente care pot deranja fonic, ex. vuvuzele) etc.; obiecte pirotehnice: petarde, brichete, artificii etc.; arme de jucărie, imitaţii ale armelor de foc, care pot fi confundate cu arme adevărate; băuturi alcoolice, droguri etc.; dispozitive cu lichid sub presiune (spray); dispozitive cu şocuri electrice; substanţe cu efect iritant lacrimogen, paralizant sau incendiar.

Obiecte permise: scaun pliabil de mici dimensiuni; ceaiuri, sucuri, alimente neperisabile; umbrele de dimensiuni reduse (cu tijă telescopică, nu tip ,,baston”); steaguri (cu suport din plastic, nu din lemn sau metal), pancarte ce reprezintă comunitatea de provenienţă; radiouri de mici dimensiuni pentru ascultarea traducerii; aparate foto; căruţ transport nou-născut, pe cât posibil pliabil.

De asemenea, în ambele oraşe au fost stabilite restricţii de circulaţie, locuri speciale de parcare şi trasee pe care pelerinii le pot urma pentru a ajunge în sectoarele special destinate spectatorilor la evenimentele publice ale Suveranului Pontif.

