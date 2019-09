Momentul în care o româncă însărcinată care era dusă la un bordel este salvată de un taximetrist din Marea Britanie VIDEO

Un şofer de taxi din Marea Britanie a salvat o româncă însărcinată. Aceasta urma să fie traficată în scopuri sexuale de către Robert Enescu, în vârstă de 26 de ani, care i-a spus că ar fi urmat să lucreze într-un salon de masaj, conform mirror.co.uk.

Şoferul de taxi, Tahir Mehmood, a observat că femeia era speriată când Enescu a urcat-o în taxi şi a sunat la poliţie. Lui Tahir i se ceruse, de către traficantul român, să o ducă pe femeie la un bordel, însă acesta a stat de vorbă cu victima şi a alertat poliţia, astfel c[ mai multe femei din bordel au fost salvate de către autorităţi.

Enescu a fost arestat în locuinţa sa din Coventry în februarie. A negat că ar fi vrut să o traficheze pe femeie în scopuri sexuale. Autorităţile însă l-au acuzat, iar judecătorii l-au găsit vinovat şi l-au condamnat la 9 ani de închisoare.

FOTO: Traficantul Enescu/ WMP

Şoferul va primi onoruri pentru fapta sa eroică de la West Midland Police

„-Femeia a urcat în taxi. Am început să conduc, iar ea era supărată. Plângea. Am întrebat-o ce s-a întâmplat. Am oprit şi am rugat-o să îmi spună ce are. Mi-a zis că a ajuns în ţară acum patru zile şi că a venit să lucreze ca maseuză, dar acum i s-a zis că trebuie să facă prostituţie şi că ea nu doreşte asta. I-am zis că voi suna la poliţie şi va primi ajutor. Poliţiştii au ajuns repede şi au dus-o la secţie. M-au felicitat pentru cum am acţionat.

Am ştiut să acţionez aşa deoarece am dat un test pentru a obţine dreptul de a profesa ca şofer de taxi. Am fost învăţaţi cum să ajutăm clientul şi să sunăm la poliţie dacă avem vreo suspiciune”, a spus şoferul de taxi.

FOTO: Şoferul de taxi/ WMP