Laurenţiu Cazan, maiorul care a coordonat intervenţia jandarmilor la mitingul diasporei, avansat director general al Jandarmeriei Bucureşti

El va ocupa funcţia de director general al Jandarmeriei Bucureşti, pentru o perioadă de 6 luni, informează instituţia.

Interesant este că după mitingul din Piaţa Victoriei, maiorul Laurenţiu Cazan, comandantul acţiunii jandarmilor în Piaţa Victoriei, la protestul diasporei, a declarat la TVR că îşi asumă tot ceea s-a întâmplat. Totodată, el şi-a cerut scuze faţă de manifestanţii paşnici care au avut de suferit în urma intervenţiei în forţă. Întrebat dacă s-a gândit la demisie, Cazan a răspuns: „Sunt aspecte care ţin de mine. Mă gândesc la toate variantele”.

Minciunile

Prefectul a declarat că ordinul de evacuare a Pieţei a fost semnat după miezul nopţii, iar zona era deja evacuată, deşi în prima conferinţă de presă Jandarmeria Română a declarat că ordinul a fost semnat la ora 23:11.

Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, a susţinut pe 22 august când a fost chemată la Parchetul General, că nu a fost în Piaţa Victoriei pe 10 august, dar că ordinul pe care l-a semnat privind intervenţia jandarmilor „respectă în totalitate legislaţia în vigoare".

Astfel, Cliseru i-a contrazis atât pe ministrul de Interne Carmen Dan, cât şi pe maiorul de jandarmi Laurenţiu Cazan care au susţinut tot timpul că prefectul a fost în Piaţa Victoriei încă de la ora 16.00.

„Am calitatea de martor în dosar, nu am venit cu avocatul. Aş vrea să fac câteva lămuriri. Eu vreau să vă asigur că am respectat legea cu stricteţe, contrar a ceea ce s-a vehiculat în spaţiul public. Nu înţeleg de ce au vrut alţii să denigreze instituţia prefectului, noi nu facem politică, noi respectăm legea prefectului. Nu am dat ordin să fie rănit cineva (...). Nu am văzut cu ochii mei (violenţele de la prostest, n.r.), pentru că nu eram în Piaţă”, a spus Speranţa Cliseru, refuzând să dea mai multe detalii privind această chestiune. Reporter: „Unde aţi urmărit evoluţia evenimentelor, în piaţă?”. Speranţa Cliseru, prefectul Capitalei: „Nu, nu am fost în piaţă”. Reporter: „V-aţi bazat doar pe informaţiile jandarmilor sau aţi văzut cu ochii dvs. ce se întâmplă?” Speranţa Cliseru: „Nu am văzut cu ochii mei, că nu am fost în piaţă”.

Maiorul Laurenţiu Cazan, care a coordonat acţiunea jandarmilor la protestul din Piaţa Victoriei, declara săptămâna trecută că prefectul Capitalei s-a aflat în Piaţa Victoriei în timpul protestului. „În permanenţă, am fost în contact cu toate autorităţile publice, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la faţa locului încă de la ora 16,00", a spus Laurenţiu Cazan. La fel a susţinut şi ministrul de Interne, Carmen Dan.

Procurorii militari au deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu în legătură cu modul de intervenţie al jandarmilor în timpul protestului din 10 august. Speranţa Cliseru a contrasemnat ordinul de intervenţie în forţă al jandarmilor.