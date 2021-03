La debutul celui mai mare exerciţiu NATO al anului, Rusia se plânge că este spionată intensiv de aliaţi în Crimeea VIDEO

Ministrul adjunct al Apărării rus, Andrei Kartapolov, s-a plâns oficial că numărul zborurilor efectuate de avioanele-spion NATO în apropierea Peninsulei Crimeea a crescut cu 60% după criza din Strâmtoarea Kerci, din 2018, dar a „uitat” să amintească faptul că, în fiecare an, sunt sute de cazuri în care avioane ruseşti sunt interceptate în apropierea spaţiului aerian european al alianţei transatlantice.

Oficialul rus a „omis” însă să spună despre misiunile ordonate de Moscova, în care piloţii ruşi se apropie nepermis de mult de spaţiul aerian al NATO. Concret, Forţele Aeriene ale ţărilor membre NATO au efectuat, numai în cursul anului 2019, de exemplu, un număr de 290 de misiuni de interceptare a unor aeronave ruseşti care au întreprins zboruri în apropierea spaţiului aerian european al Alianţei, a declarat, cu ceva timp în urmă, un oficial al NATO, care a precizat că activitatea aeronavelor militare ruseşti în Marea Neagră şi în alte părţi ale Europei a crescut începând cu anul 2014, după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia.

Generalul american (r) Frederick Benjamin „Ben” Hodges III, fost comandant al Forţelor terestre ale SUA în Europa, consideră că, prin aceste zboruri, oficialii ruşi vor să testeze viteza de reacţie a Forţelor Aeriene din ţările NATO, dar încearcă şi să evalueze cât mai corect performanţele radarelor NATO aflate în zona Mării Negre şi capacitatea acestora de a da o alarmă timpurie în caz de agresiune. România „este centrul de gravitaţie al eforturilor SUA în regiunea Mării Negre”, iar investiţia de la Câmpia Turzii vine să întărească această realitate, spune generalul, care a mai precizat că Baza Câmpia Turzii este importantă ca unitate de „rezervă”, care dă „adâncime” operaţiunilor aeriene din regiune, asigurând infrastructură suplimentară, arată generalul citat de europalibera.org. „Moscova încearcă mereu să dea vina pe Vest pentru toate activităţile sale ilegale. (...) Vrem să avem un ochi care nu clipeşte deasupra Mării Negre, pentru a putea mereu să monitorizăm ce face Rusia cu forţele navale, activităţile lor ilegale. Baza de la Câmpia Turzii, unde au fost aduse drone MQ-9 Reaper, ar putea deveni un punct strategic al NATO în supravegherea aeriană a mişcărilor ilegale sau ameninţătoare ale Rusiei în Marea Neagră”, a subliniat, cu ceva timp în urmă, Ben Hodges.

În acest context, Forţele Terestre americane au început cel mai mare exerciţiu al anului, Defender Europe 2021, care va dura până în luna iunie. La manevrele militare participă 28.000 de militari, din 27 de state. Activităţile se vor desfăşura simultan în aproape 30 de poligoane militare, din 12 state, inclusiv din România, se mai arată într-o comunicare oficială a U.S. Army Europe and Africa . Manevrele se vor concentra pe regiunea Mării Negre şi Balcani, în condiţiile în care anul trecut exerciţiul s-a desfăşurat în zona de nord a Europei, dar a fost mult redus din cauza pandemiei de COVID-19. „Defender Europe 2021 ne oferă cea mai bună oportunitate de a ne perfecţiona abilităţile de luptă alături de aliaţii şi partenerii noştri din regiunea Balcanilor şi a Mării Negre, importantă din punct de vedere strategic, astfel încât să fim gata să răspundem oricărei crize care ar putea apărea”, a declarat generalul Christopher Cavoli din U.S. Army Europe and Africa.