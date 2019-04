Iohannis a câştigat din nou în Justiţie. Generalul Nicolae Ciucă este repus în funcţia de şef al Armatei

"Admite recursul declarat de recurentele-pârâte Administraţia Prezidenţială în nume propriu şi în calitate de reprezentantă a Preşedintelui României, Domnul Klaus Werner Iohannis împotriva Sentinţei nr. 16 din data de 31 ianuarie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a VIII a Contencios Administrativ şi Fiscal. Casează în parte sentinţa atacată şi rejudecând, admite excepţia inadmisibilităţii şi respinge cererea de suspendare a Decretului nr. 1331/28.12.2018 ca inadmisibilă. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate, astfel cum a fost îndreptată şi ale încheierilor premergătoare. Respinge recursul formulat impotriva Încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 31 ianuarie 2019, ca nefondat", se arată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ţntr-o minută.



Surse din MApN au declarat că generalul Ciucă are acum toate îndatoririle, dar şi beneficiile funcţiei de şef al Marelui Stat Major

În urmă cu două săptămâni, într-un alt proces, Curtea de Apel a respins acţiunea prin care Ministerul Apărării cerea anularea decretului semnat de Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciucă în funcţia de şef al Statului Major al Armatei. Decizia instanţei nu era definitivă..

„Respinge, in temeiul art.5 alin. (1) lit. b) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actiunea formulata de catre reclamantul Ministerul Apararii Nationale prin ministrul apararii nationale, in contradictoriu cu paratii Presedintele Romaniei Klaus-Werner Iohannis, Administratia Prezidentiala si Ciuca Gh. Nicolae Ionel, avand ca obiect anularea decretului nr.1331/28.12.2018, ca fiind inadmisibila in privinta controlului judecatoresc in contenciosul administrativ asupra actelor de comandament militar definite de art.2 alin.1 lit.l) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ”, se arata în minuta instanţei.