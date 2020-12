EXCLUSIV Falsul medic Svetlana Serghei făcea operaţii estetice în apartamentul ei. „Dr. Lana” dădea vina pe paciente când se plângeau de dureri

Falsul medic Svetlana Serghei făcea operaţii de microchirurgie estetică, fără autorizaţie, în clinici de apartament: una situată la etajul 5 al unui bloc de pe strada Ion Bogdan nr.15 din Dorobanţi, alta aflată la adresa str. Badea Cârţan nr. 69 din sectorul 2.

Una dintre femeile care au apelat la „Dr. Lana” a povestit pentru „Adevărul”, sub protecţia anonimatului, ce urmări a avut o astfel de intervenţie. Una dintre femeile care au apelat la „Dr. Lana” a povestit pentru „Adevărul”, sub protecţia anonimatului, ce urmări a avut o astfel de intervenţie.

„Pe 29 februarie am fost la ea pentru o intervenţie cu fire de tip COG resorbabile. Urmare a intervenţiei a fost o infecţie de toată «frumuseţea», voi ataşa şi poze. Discutând cu ea am luat, la recomandarea ei, un antibiotic, iar după 3 cutii încă nu trecea deloc. Norocul meu - ca sa spun aşa, dacă asta e noroc - este că pur şi simplu firul a migrat şi mi-a ieşit efectiv singur prin piele ... Durerile şi suferinţa nu are rost să vi le descriu. Ea a pretins că este medic până în ultimul moment şi încerca să dea vina pe mine pentru cele întâmplate, apoi am descoperit grupul de pe Facebook şi am văzut că şi alte fete au trecut prin asta şi mi-am dat seama că nu am nicio vină. Mai am interventii, ştiu ce trebuie şi ce nu trebuie făcut în astfel de cazuri”, a declarat femeia, pentru „Adevărul”.





„Dr. Lana” făcea operaţii în clinici de apartament

Femeia a povestit cum arăta „clinica” în care opera Dr. Lana. „Era apartamentul dumneaei. Se vedea şi la baie că era o baie personală. Camera respectivă, cabinetul, arată normal”, a mai spus femeia.

Svetlana Serghei a pus la dispoziţia celor interesate de chirurgia estetică un număr de telefon, dar preciza că răspunde doar pe WhatsApp.

La respectivul număr de mobil folosit pentru această aplicaţie, femeile care fuseseră supuse procedurilor de microchirurgie estetică se plângeau apoi fie că se simt rău, fie că au dat banii dar nu văd nicio schimbare.





Ele trimiteau fotografii cu „rezultatele” intervenţiilor şi acuzau dureri, senzaţii de arsură, disconfort din cauza faptului că respectivele zone din jurul ochilor sau buzelor se umflau.

„Partea dreaptă vizibil umflată, dură, şi o senzaţie de ardere puţin…de la durere cred. Şi roşie!”, i-a scris Svetlanei Serghei o pacientă.

„E ok, dragutza”, i-a răspuns „Dr. Lana”. „Stai liniştită. Pune cremă Baneocin”, o mai sfătuia Svetlana Serghei.





Altă femeie era îngrijorată că unul dintre firele „operaţiei” de înfrumuseţare s-a desprins, aşa că a contactat-o pe Svetlana Serghei să o întrebe dacă e normal acest lucru. În plus, femeia se plângea că zona este dureroasă şi s-a umflat.

„Se va desprinde şi celălalt”, a scris „medicul”. „Stai liniştită. E ok. Ia un Nurofen”, a răspuns „Dr. Lana”.

Falsul estetician nu uita, apoi, să le cheme pe femei la un nou control.

Femeile care au apelat pentru înfrumuseţare la serviciile Svetlanei Serghei au creat o pagină pe Facebook, intitulată sugestiv „Mi-a distrus faţa «Dr.» Lana”.

Acolo, acestea povestesc prin ce au trecut după operaţiile estetice la care au fost supuse, mărturii pe care le redăm întocmai:





„Şi prietena mea şi-a făcut 2 intervenţii la această persoană ce se recomandă doctor, a ales-o doar penrtru că locuim în zona Băneasa, unde avea cabinetul. În urmă intervenţiei cu Botox, sprâncenele au suferit modificări şi au „căzut" foarte mult în jos, pleoapele s-au lăsat, încât nu îşi putea deschide ochii foarte bine. Dr. Lana a fost anunţată dar nu a mai primit-o pentru control. Acum vreau să o conving să meargă să depună plângere. Are toate mesajele cu falsa doctoră în telefon!”

„Şi eu am făcut o procedura la această „doctoriţa”. Un lifting facial 10 fire COG plus buze 1000 euro. Efect buze deloc. Lifting-ul, după o lună, nu mai are nici un efect. Să nu va zic cât de dureros este! Dezamăgită total”

„Nu o recomand! Am fost de 3 ori, mi-am luat ţeapă. Prima dată mi-a spus că am acidul migrat şi îmi recomandă să mi-l topească.. (probabil vrăjeală să mai facă un ban în plus). Mi-a topit, apoi 2 injectări şi nimic. 3 zile eram umflată, apoi când se desumflau către vindecare... nu mai aveam nimic!”.





Prezentată cu propunere de arestare preventivă

Falsul medic estetician Svetlana Serghei, o femeie care practica ilegal chirurgia estetică într-un cabinet din Bucureşti, va fi prezentată, vineri, cu propunere de arestare preventivă la Judecătoria Sectorului 2. Alături de aceasta va fi dus în faţa judecătorilor şi soţul ei, care o sprijinea în activitatea infracţională, potrivit surselor „Adevărul”.

Cazul femeii este aproape identic cu cel al italianului Matteo Politi, care „punea sâni” bucureştencelor, fără a avea studii de specialitate. Politi a fost trimis în judecată şi îşi aşteaptă sentinţa penală pe 14 decembrie.

Svetlana Serghei a fost reţinută de procurorii Parchetului de pe lângă Jucecătoria Sectorului 2 pentru infracţiunile de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.

Femeia, care se prezenta în mediul online drept „Dr. Lana”, practica estetica facială într-un cabinet, fără a avea acest drept.

„La data de 03.12.2020, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pune în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi judeţul Constanţa, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activitati”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.