Drama unui jurnalist afgan aflat în România: Talibanii se vor duce peste părinţii mei şi îi vor ucide

Adevărul: Cum au perceput afganii retragerea trupelor aliate de la voi din ţară?

Fardin Kohistani: Ca pe începutul unei mari tragedii. Aliaţii au spus că nu mai intervin şi s-au retras din Afganistan rapid. Au spus: „Nu mai luptăm într-un Afganistan în care afganii nu vor să lupte”. Aliaţii au uitat, probabil, că în ultimii ani armata afgană a pierdut aproape 50.000 de oameni în luptele cu talibanii. Cert este că poporul a rămas absolut singur la mâna unor talibani care nu se dau în lături de la nimic, nu au scrupule când fac rău. Acum sunt încă reţinuţi, dar sunt singur că în curând îşi vor arăta adevărata faţă.

Cum a cedat armata afgană în numai câteva zile în faţa talibanilor?

Cred că din cauza greşelilor făcute de politicieni, în special a celor făcute de preşedintele Ashraf Ghani. A concentrat în mâinile lui toată puterea, inclusiv pe cea militară. Cei din provincii nu au mai putut face nimic, nu au avut nicio putere. Şi când au plecat aliaţii, iar talibanii au pornit ofensiva, preşedintele a plecat şi armata s-a văzut fără conducere, practic abandonată. Nu a existat coordonare între entităţile militare, s-a instalat panica, iar urmările s-au văzut. Altă explicaţie nu văd, pentru că, din câte ştiu, militarii afgani au fost foarte bine pregătiţi de aliaţi şi sunt buni luptători.

Într-o conferinţă de presă, talibanii că încercat să le transmită oamenilor că sunt paşnici şi nu-şi doresc „haos”. „Nimeni nu va fi interogat sau urmărit” şi „I-am iertat pe toţi cei care au luptat împotriva noastră”, a spus Zabihullah Mujahid, unul dintre liderii talibanilor. Acesta chiar a subliniat că nu vor bate la uşa tinerilor afgani să-i întrebe pentru cine au lucrat...

Vorbe goale. Repet, acum sunt mai reţinuţi pentru că mai sunt militari aliaţi pe aeroportul din Kabul, se abţin pentru că le este frică de o reacţie occidentală, dar au şi început acţiunile de pedepsire. Au şi demarat operaţiunea de „vânare” a celor care au lucrat şi au colaborat cu forţele NATO şi SUA sau a celor care le-au fost ostili, şi merg din uşă în uşă căutându-i şi ameninţându-le familiile. Este şi cazul familiei mele. Ca tânăr jurnalist, am lucrat la cotidianul „8 AM” şi am scris multe articole împotriva talibanilor, a teroriştilor, în aşa fel încât am început să primesc ameninţări din cauza cărora am şi plecat din ţară.

Unde este băiatul? Cu voi nu avem nimic, dar dacă nu îi spuneţi să se prezinte într-o săptămână la noi, ne întoarcem şi vă împuşcăm. Talibani

Cel mai probabil, talibanii nu ne-au uitat pe mine şi pe familia mea, mai ales că fratele meu, care este tot jurnalist, a fost chiar şi mai vocal decât mine. Au fost peste părinţii mei, din fericire nu s-a întâmplat nimic, dar au promis că se întorc. Mi-e tare frică să nu păţească precum părinţii unor foşti colegi care au plecat şi ei din ţară. La ei au venit talibanii şi le-au spus: „Unde este băiatul? Cu voi nu avem nimic, dar dacă nu îi spuneţi să se prezinte într-o săptămână la noi, ne întoarcem şi vă împuşcăm”. Nici nu ştiu cum să-i ajut. Culmea este că şi părinţii mei erau oarecum la adăpost, pentru că s-au mutat în Tadjikistan, dar au făcut marea eroare să se întoarcă în 2020 din cauza pandemei, şi acum nu mai pot pleca. Cert este că talibanii nu se dau în lături de la nimic. Ca să zic aşa, sunt nişte animale şi îmi pare rău că ajung să compar sălbăticiunile, pe care le respect, cu talibanii.

Care este atmosfera în Kabul?

De teroare. Oamenii nu mai ies din case nici până la magazin de frica talibanilor. Mai grav, o parte a afganilor din Capitală nu mai au de ce să meargă la magazin, fiindcă nu au cu ce să cumpere provizii deoarece bugetarii au fost lăsaţi fără salarii în ultimele două luni. Probabil a fost o acţiune premeditată a fostului preşedinte Ashraf Ghani care, după cum se ştie, a plecat din ţară cu foarte mulţi bani. Şi cum salariile în Afganistan ajungeau de la o lună la alta şi nu permiteau realizarea de economii, acum mii de familii afgane fac foamea la propriu.

Lor li se vor adăuga de acum şi miile de familii care trăiau din salariile plătite de organizaţii internaţionale, ONG-uri, trusturi de presă cu jurnalişti acreditaţi în Afganistan şi firme străine cu birouri în Kabul. Acestea au tras obloanele acum, iar afganii care lucrau acolo au rămas fără loc de muncă. În rest, Kabulul este la mâna talibanilor care îşi permit deja să „altoiască” pe cine vor şi când vor. Oricum, am înţeles că bărbaţii nu se mai bărbieresc, iar femeile nu mai merg la locurile de muncă. Ba mai mult, femeile nu au voie nici măcar să circule singure pe stradă, chiar dacă sunt îmbrăcate cu burka, îmbrăcămintea care le acoperă întregul corp, după regulile impuse de legea Sharia pe care talibanii au declarat că o vor impune în Afganistan. Ele pot merge pe stradă numai împreună cu soţul. Şi, sunt sigur, situaţia se va agrava din toate punctele de vedere. Violenţele contra populaţiei civile şi răzbunările vor escalada după ce va fi finalizată evacuarea aliată, iar militarii străini vor pleca de tot din Afganistan. Apoi, din punct de vedere economic, lucrurile nu au cum să stea bine pentru afganul de rând care a rămas fără loc de muncă şi, mai grav, ministerele şi departamentele importante vor fi conduse de persoane cu două clase primare numite de talibani. Afganistanul pare o ţară pe moarte, din păcate.

Născut într-o familie de intelectuali afgani, Fardin Kohistani a absolvit Facultatea de Stiinţe Politice ale Mashal University din Afghanistan. În paralel, a lucrat împreună cu fratele lui la cotidianul „8 AM", iar în anul 2016 a venit în România pentru un master la Universitatea Bucureşti. Cu toate că a fost departe de casă, Fardin a continuat să scrie în cotidianul „8 AM", iar la terminarea studiilor de master, din cauza ameninţărilor venite din partea talibanilor deranjaţi de articolele pe care le-a scris, Fardin se decide să ceară şi obţine azil în România. Aflat într-o situaţie asemănătoare, fratele lui Fardin a decis să se refugieze în Canada.

Legea Sharia şi pedepsele impuse de ea

În legea Sharia, furtul poate fi pedepsit prin amputarea mâinii infractorului, iar adulterul poate aduce moartea prin lapidare, în spaţii publice, pe stadioane. Apostazia, sau lepădarea de credinţă, este o problemă foarte controversată în lumea musulmană, şi este, de asemenea, pedepsită cu moartea. Multe prevederi din Sharia se referă exclusiv la femei. Astfel, vocea unei femei nu ar trebui să fie auzită de un necunoscut, ea nu trebuie să vorbească tare în public. Apoi, femeile nu au voie să privească pe stradă din casă, aşa că toate ferestrele de la parter şi etajele inferioare ar trebui să fie vopsite sau acoperite. În plus, femeilor li se interzice fotografierea, filmarea sau ca imaginea lor să apară în reviste, ziare sau la televiziune. În fine, foarte grav, fetele nu au voie să meargă la şcoală. Întrebat dacă acestea pedepse vor fi reintroduse, Suhail Shaheen, un purtător de cuvânt al talibanilor, a declarat pentru BBC: „Nu pot să vă spun acum. Rămâne la latitudinea curţilor, judecătorilor şi legilor”.