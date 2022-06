Doi angajaţi ai OTP Bank au fost puşi sub acuzare de DIICOT, într-un dosar privind spălarea a 70 de milioane de lei

Procurorii DIICOT au stabilit că liderul grupului infracţional a fost basarabeanca Raisa Ladin, ajutată de cei doi fii ai săi, avocaţi şi executori judecătoreşti, informează Newsonline.ro.

Potrivit sursei citate, Raisa Ladin se află în prezent în arest la domiciliu, iar în acelaşi dosar DIICOT a pus sub acuzare şi angajaţi ai OTP Bank pentru că ar fi făcut plăţi din conturile Paxum Inc de la OTP Bank către conturile indicate de membrii „reţelei” condusă de Raisa Ladin. Într-un răspuns pentru NewsOnline.ro, DIICOT a confirmat că doi angajaţi ai OTP Bank au calitatea de inculpat.

Potrivit procurorilor DIICOT, în luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicţie offshore. Mai precis, compania Paxum INC Belize, potrivit Newsonline.ro.

Sursa citată menţionează că offshore-ul ar fi fost anchetat într-un dosar al Parchetului General, în care fuseseră dispuse măsuri asiguratorii, care însă au fost ridicate în august 2021, cauza fiind clasată. Astfel, grupul infracţional şi-ar fi pus rotiţele în mişcare de îndată ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a ridicat măsura asiguratorie a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei menţionate.

Una din persoanele responsabile, dată fiind fosta calitate de mandatar a firmei, a fost Raisa Laidin, mama omului de afaceri Corneliu Ladin. Acesta din urmă este soţul actriţei Ecaterina Ladin (Dalida) din serialul TV „Las fierbinţi”. De altfel, Raisa Ladin a şi primit şi măsura arestului la domiciliu, după ce judecătorii au respins propunerea DIICOT privind arestarea preventivă. Alte persoane din dosar sunt cercetate sub control judiciar.

Procurorii susţin că gruparea ar fi folosit „mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate şi procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societăţii a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor băneşti (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistenţă juridică încheiat cu un avocat şi pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanţă financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate)".

„Acţionând în această modalitate, grupul infracţional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România şi a determinat factorii de decizie să aprobe, în perioada noiembrie- decembrie 2021, plăţi în valoare totală de 70.156.151,72 de lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracţional sau în alte conturi controlate de aceştia", susţine DIICOT. Ulterior, precizează procurorii, sumele obţinute ar fi fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor.

