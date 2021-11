Deputatul Gheorghe Miuţescu, cercetat de DNA pentru intervenţii la conducerile mai multor instituţii în legătură cu ocuparea unor posturi

Gheorghe Miuţescu este cercetat pentru opt infracţiuni de folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (art.13 din Legea 78/2000).

Gelu Tofan, preşedinte PNL Piteşti şi viceprimar al municipiului, este acuzat de folosirea influenţei rezultată ca urmare a funcţiei pe care o deţine, Cristian Mitrofan, vicepreşedinte Argeş este cercetat pentru aceeaşi infracţiune, iar Ovidiu Chiru, comisar superior la Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Argeş, pentru instigare la una dintre infracţiunile reţinute în sarcina lui Gheorghe Miuţescu.

" În perioada aprilie – iulie 2021, suspectul Miuţescu Gheorghe Adrian, la instigarea suspectului Chiru Ovidiu, şi-ar fi folosit influenţa şi autoritatea ce decurg din funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a partidului din care face parte, pe lângă conducerea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, pentru a determina numirea celui din urmă, dar şi a unei alte persoane în funcţii de conducere la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Argeş. Aceasta, în condiţiile în care postul vizat de Chiru Ovidiu fusese ocupat prin concurs de o altă persoană", transmite DNA.

Procurorii susţin că Gheorghe Miuţescu ar fi procedat în aceeaşi manieră pentru numirea unei persoane într-o funcţie de conducere la Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia şi de mutare a sediului Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia de la Ploieşti la Piteşti.

DNA: Intervenţii pentru numirea unor inspectori şcolari



"În perioada iulie-august 2021, suspectul Miuţescu Gheorghe Adrian şi-ar fi folosit influenţa şi autoritatea ce decurg din funcţia menţionată în mod direct pe lângă un înalt demnitar pentru menţinerea/numirea în funcţiile de inspectori şcolari şi directori de şcoli a unor persoane agreate de partid, aceste influenţe fiind exercitate şi la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.



Suspectul ar fi procedat similar, în cursul lunii februarie 2020, precum şi în lunile aprilie şi august 2021, pe lângă conducerea Companiei Naţionale Poşta Română în scopul angajării unei persoane la această instituţie, respectiv a numirii unei alte persoane într-o funcţie de conducere la nivel judeţean.

În perioada iulie – august 2021, suspectul Tofan Gelu şi Mitrofan Cristian şi-ar fi folosit influenţa şi autoritatea ce decurg din funcţiile ocupate in partid, pe lângă persoane din Inspectoratul Şcolar Argeş, în scopul menţinerii unei anumite persoane în funcţia de inspector şcolar sau în scopul numirii aceleiaşi persoane ca director la un liceu, prin eludarea procedurilor legale, precum şi pentru numirea în funcţia de directori de şcoli a unor persoane agreate de partid", mai spun procurorii.

Cine este Gheorghe Miuţescu

Poliţiştii judiciari i-au reţinut miercuri, 3 noiembrie, telefonul deputatului Adrian Miuţescu, liderul PNL Argeş, într-o cercetare in rem.

"Dezmint informaţiile (...) potrivit cărora la sediul PNL Argeş ar fi descins procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau că aş fi fost „luat” de procurorii anticorupţie. Aceste informaţii sunt false!

La fel de false şi informaţiile referitoare la aşa-zisa audiere a mea de către procurorii DNA.

Singura informaţie reală este aceea că mi-a fost reţinut telefonul mobil de către poliţişti judiciari. Deşi am dubii asupra legalităţii acţiunii, nu m-am opus pentru că nu am nimic de ascuns.



Singura informaţie pe care am primit-o este aceea că este vorba de o cercetare in rem, fără să mi se aducă la cunoştinţă că am vreo calitate în această cercetare", a scris, pe 3 noiembrie, pe Facebook, Adrian Miuţescu.

Gheorghe Miuţescu este parlamentar PNL şi preşedinte al organizaţiei judeţene Argeş. Liberalul a părăsit recent grupul parlamentar al PNL, alăturându-se susţinătorilor lui Ludovic Orban.

„Nu pot să fiu părtaş la aşa ceva, mai ales că activitatea mea în Parlament este legată de cetăţenii care m-au votat, nu de o conducere a PNL efemeră şi lipsită de orice contact cu realitatea. De aceea, de azi mă retrag din grupul parlamentar PNL şi voi activa ca deputat neafiliat. Sper ca gestul meu să fie înţeles corect şi să reprezinte un semnal de alarmă pentru actuala conducere a partidului, dar şi pentru colegii din teritoriu, de la aleşi locali la simpli membri de partid. Nu mă dezic de liberalism, ci doar de conducerea efemeră a acestui partid, care a reuşit în două luni de zile să prăbuşească încrederea românilor în Partidul Naţional Liberal”, spunea Miuţescu la momentul demisiei.