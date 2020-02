Cum se aplică taxe de genul vinietei Oxigen în Europa. Strategiile antipoluare ale marilor oraşe europene

taxa Oxigen, iar cei care nu o achită urmează să fie amendaţi. Astfel, autoturismele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 vor fi interzise complet în centrul Capitalei şi vor avea acces pe restul arterelor doar cu achiziţia vinietei. În mai puţin de două săptămâni, de la 1 martie, intră în vigoare, iar cei care nu o achită urmează să fie amendaţi. Astfel, autoturismele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 vor fi interzise complet în centrul Capitalei şi vor avea acces pe restul arterelor doar cu achiziţia vinietei.

Iniţial, reglementarea prevedea că autoturismele cu motorizare Euro 3 şi Euro 4 vor avea acces în centrul Capitalei doar în urma achiziţiei vinietei, ulterior, pentru maşinile Euro 4, foarte numeroase în Bucureşti, edilii au acordat o derogare de la regulă. Concret, cei 440.000 de de proprietari ai unor astfel de maşini Euro 4 (fabricate între anii 2005 şi 2009) înmatriculate în Bucureşti şi Ilfov vor achita vinieta din ianuarie 2021. Singurele maşini care nu vor fi afectate de restricţii sunt cele electrice, hibride, Euro 5 şi Euro 6.

În funcţie de norma de poluare a maşinii vinieta Oxigen costă între 5 şi 15 lei pe zi, iar amenda pentru neplata acesteia este cuprinsă între 1.500 şi 2.000 de lei.

Edilii Capitalei au spus că taxa Oxigen este obligatoriu de introdus pentru că poluarea aerului din oraş a ajuns la un nivel alarmant. De altfel, reglementări similare s-au dat şi în alte ţări europene. Totuşi acestea au venit la pachet şi cu o serie de măsuri adiacente.

Capitalele occidentale au şi parcări şi transport în comun

Capitala Belgiei are propriile zone de emisii reduse, însă ele se aplică în cea mai mare parte din oraş, nu doar în centru. Sunt interzise cu totul maşinile sub standardul Euro 2. Dacă eşti nevoit să circuli prin oraş cu o maşină înregistrată în străinătate o poţi face pentru maximum de 8 zile pe an, însă permisele costă 35 de euro pe zi. Edilii capitalei Belgiei vin însă şi cu alternative pentru cei care au treabă în oraş. În zonele în care autostrăzile ajung în oraş există şapte parcări multimodale care sunt gratuite şi nelimitate ca timp. Astfel, oamenii care vin la Bruxelles sunt încurajaţi să-şi lase maşinile în aceste parcări şi să apeleze la transportul în comun putând alege dintr-o varietate largă de linii de autobuz, tramvai, tren sau metrou. Mai mult din aceste parcări se pot închiria şi biciclete.

Viniete cu valabilitate nelimitată

În capitala Franţei, maşinile înmatriculate înainte de 1997 (minim Euro2) nu pot intra în centru în timpul zilei. Pentru restul vehiculelor, circulaţia este permisă doar dacă au afişat un timbru special, în forma unei viniete. Ea se aplică pentru toate maşinile, indiferent de oraşul sau ţara de origine. Preţul standard este de circa 3,5 euro şi se achită o singură dată, valabilitatea fiind nelimitată. Timbrele sunt pe culori diferite, în funcţie de gradul de poluare, Cei care vizitea oraşul sau cei care locuiesc în localităţile adiacente, dar vin să lucreze în metropolă au la dispoziţie două parcări gratuite unde îşi pot lăsa maşinile şi de unde pot ajunge în centru cu transportul în comun.

La Berlin maşinile acceptate trebuie să fie cel puţin Euro 4 pentru diesel şi Euro 1 pentru benzină. Tariful este de 12,5 euro pentru toate vehiculele şi, la fel ca la Paris, vinieta are valabilitate nelimitată. Amenda pentru lipsa vignetei este de 80 euro. Există excepţii pentru rezidenţi, curieri şi alte câteva servicii. Şi în Berlin există două parcări Park & Ride unde maşina poate fi lăsată şi poate fi accesat transportul în comun.

Transportul în comun gratuit

În Budapesta, există 11 zone protejate şi 15 zone restricţionate, fiecare cu reguli diferite pentru autovehiculele care poluează. Zonele protejate interzic toate tipurile de automobile – în special în spaţii istorice şi în jurul parcurilor. În zonele cu restricţii, anumite tipuri de vehicule nu pot intra decât cu permise speciale. Budapesta are însă şi un alt mecanism: în cazul unei alerte de poluare sau de smog, respectiv când anumite condiţii sunt îndeplinite, toate maşinile sub Euro 4 sunt interzise pe străzi. În acele zile, proprietarii lor au dreptul la transport public gratuit. Şi în Budapesta există două parcări imense gratuite. Iar cei care vizitează oraşul îşi pot lăsa maşinile în aceste locuri şi pot ajunge, în câteva minute, în centru apelând la serviciile transportului public.

Sistemul numărului par/impar la Atena

Încă din 2012, la Atena, maşinile care nu respectă standardul Euro 5 sunt interzise în zone special desemnate. Grecii au luat şi o măsură suplimentară: cele care nu respectă acest standard pot intra alternativ în zona centrală a Atenei în baza unui sistem par/impar, în funcţie de numărul de înmatriculare al maşinii.

Autorităţile din Barcelona au interzis, din 1 ianuarie 2020, circulaţia maşinilor vechi, care poluează. Astfel, maşinile pe benzină, înmatriculate în Spania înainte de anul 2000, şi cele diesel, înmatriculate înainte de 2006, au fost interzise pe străzile Barcelonei în fiecare zi, între orele 7.00 şi 20.00. Deci pot circula fără probleme maşinile care au cel puţin Euro3 pe benzina şi Euro 4 diesel.