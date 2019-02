Cu ce este poluat Bucureştiul şi ce efecte au aceste particule asupra sănătăţii

Staţiile Ministerului Mediului care măsoară poluarea aerului în Bucureşti arată aproape zilnic depăşiri la poluarea particule primare în suspensie PM10 unde, uneori, valorile maxime admise sunt depăşite şi de 2-3 ori.

Concret, conform datelor înregistrate de senzori Ministerului Mediului, vineri, staţia B-6 din Bucureşti era “roşie” din cauza poluarii cu particule primare în suspensie PM10 care erau la o cotă de 50.99µg/m³. Mai grav, cu o zi înainte concentraţia a fost de 91.65µg/m³/ . Potrivit Legii nr. 104/ 2011 valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane pentru particule primare în suspensie PM10 sunt de 50 ug/m3. Practic media de joi este aproape dublă faţă de limita maxim admisă.

Dau aparatele peste cap

În plus, chiar din cel cel mai recent raport al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), cel pe anul 2017, rezultă că în Capitală depăşirile la capitolul particule fine sunt cu mult (uneori cu peste 50 la sută) peste limita legală la staţiile B-3 şi B-5. La acest capitol, la nivel naţional, mai rău stă numai municipiul Iaşi cu un număr dublu de depăşiri faţă de limita legală.

În paranteză fie spus, în Bucureşti, situaţia poluarii nu se cunoaşte, totuşi, cu exactitate pentru că din 7 staţii ale Ministerului Mediului, numai patru funcţionează, restul figurând cu “date insuficiente”. În plus, în Capitală nu este monitorizată poluarea cu un alt tip de particule primare. Este vorba de cele denumite de specialişti PM2.5 care sunt foarte periculoase pentru sănătate.

Inflamaţii permanente ale plămânilor

Specialiştii airly.eu, o platformă independentă de monitorizare a poluarii din Europa, explică cum acţionază aceste particule asupra corpului uman. "PM 2.5 sunt cele mai periculoase pulberi în suspensie detectabile în aer, în special în oraşele mari. Celulele de apărare ale organismului le confundă cu bacteriile şi încearcă să le omoare. Cum nu reprezintă bacterii, sistemul imunitar nu le poate "ucide", iar rezultatul reprezintă o inflamaţie permanentă a ţesutului pulmonar. De regulă, aceste pulberi conţin şi substanţe active, care generează un proces de îmbolnăvire a plămânilor similar celui cauzat de fumat sau de îmbătrânire", arată specialiştii airly.eu.

Cum apar şi cât de toxice sunt particulele în suspensie

Particulele în suspensie din atmosferă, sunt poluanţi transportaţi pe distanţe lungi, proveniţi din cauze naturale (ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt, erupţii vulcanice etc. sau din surse antropice precum: arderile din sectorul energetic, procesele de producţie (industria metalurgică, industria chimică etc.), şantierele de construcţii, transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale, sisteme de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc. Natura acestor particule este foarte variată. Astfel, ele pot conţine particule de carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfaţi, dar şi alte noxe toxice, unele dintre acestea având efecte cancerigene.

Avertismentul Comisiei Europene

În primăvara anului trecut, după ce Comisia Europeană a ameninţat că dă în judecată mai multe ţări printre care şi România, Primăria Capitalei a reacţionat, Bucureştiul fiind pe lista oraşelor în care nu se respectă valorile limită de calitate a aerului. Concret, specialiştii Municipalităţii au definitivat primul document strategic care cuprinde soluţii pentru combaterea poluării în Capitală. Este vorba despre Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA), care cuprinde 20 de măsuri din care: 13 măsuri vizează reducerea emisiilor poluante rezultate din traficul rutier, patru măsuri vizează sectorul energetic, două măsuri - reducerea emisiilor din eroziune eoliană şi o măsură cuprinde acţiuni legate de salubrizarea urbană.

Ce s-a făcut şi ce mai trebuie făcut

O parte dintre ele au fost puse în practică de autorităţile municipale. Este vorba de achiziţionarea de autobuze euro 6, repararea sistemulul de management al traficului, amenajarea de benzi unice pentru tramvaie şi finalizarea Pasajului Piaţa Sudului. Apoi, printre altele, s-au înfiinţat câteva linii de transport în comun pentru cetăţenii care stau în Ilfov, dar fac naveta la Bucureşti. Ei pot opta acum să nu mai vină cu maşina personală în Capitală.

Totuşi municipalitatea mai are câteva probleme de rezolvat. Este vorba de creşterea suprafeţei de spaţiu verde până la 26 mp/cap de locuitor, limitarea accesului autoturismelor din alte judeţe în Bucureşti, descurajarea accesului/tranzitului în zona centrală prin instituirea unor taxe şi crearea de zone de emisii reduse (Low emission zones), unde traficul auto este restricţionat.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: