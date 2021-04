Contradicţii pe tema raportării deceselor Covid-19. Tătaru şi Voiculescu, păreri împărţite. Precizările STS

Corona Forms este aplicaţia care centralizează cu acurateţe maximă evidenţa testelor, a persoanele confirmate cu infecţia cu virusul SARS-CoV-2 şi a deceselor survenite în urma COVID-19.

Fiecare deces înregistrat în aplicaţie primeşte un ID unic, iar ulterior datele nu mai pot fi modificate, arată STS într-un comunicat de presă.

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tăraru a declarat, sâmbătă, că platforma Coronaforms lasată anul trecut cuprinde datele introduse de toţi specialiştii din domeniul sanitar, iar raportarea deceselor se face cu CNP-ul fiecărei persoane, boala de care a suferit şi comorbidităţile. DSP-urile fac evaluările finale şi raportează cauzele deceselor, după realizarea tuturor etapelor din anchetele epidemiologice. Tătaru consideră că a lua în calcul doar datele statistice, numărul de decese raportate într-un judeţ, ”este cea mai mare greşeală”.

Nelu Tătaru a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, despre raportarea eronată a deceselor de coronavirus şi a răspuns: ”Cred că la supărare putem spune multe”.

El a detaliat cum funcţionează platforma şi cum sunt raportate decesele.

”Coronaforms reprezintă efortul mai multor categorii din servicul medical, că se cheamă Institutul Naţional de Sănătate Publică, că se cheamă cei din spitale care raportează (SIAM-ul), că se cheamă DSP care face ancheta epidemiologică, că se cheamă un serviciu de comunicare din fiecare unitate medicală în parte, toţi au contribuit la acel raport. În Coronaforms, platforma pe care am introdus-o anul trecut, prin octombrie, sunt puşi nominal, fiecare decedat cu cod numeric personal, cu nume, cu boala pe care a avut-o sau cu comorbiditatea pe care a avut-o, care a dus la deces. Evaluarea DSP-ului este cea care pune de final numărul deceselor şi la fiecare pacient cauza decesului. Cred că dacă ne luăm doar după o raportare statistică, că în judeţul respectiv au fost atâtea decese, este cea mai mare greşeală. Coronafoms rămâne platforma care dă cu exactitate numărul de cazuri şi cauza decesului”, a mai explicat Nelu Tătaru.

Vlad Voiculescu a declarant, vineri, într-o conferinţă de presă, că există diferenţe fundamentale între decesele raportate de COVID şi cele reale.

“Avem un ministru interimar al Sănătăţii care nu ştiu cât timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram, respectiv le investigam. O să-l rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcţia de prim-ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea PNL anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID-19. Nu aş vrea să arunc cu numere pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră ne arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale”, a afirmat Voiculescu.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu afirma, vineri seară, referitor la raportarea deceselor de coronavirus, că nu se cunoaşte adevărata amplitudine a diferenţelor între cifre, dar, comparând doar la nivelul unui spital, au rezultat ”diferenţe semnificative”. Voiculescu atrage atenţia că nu s-a referit la ”morţi acunşi”.