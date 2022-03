Complicata poveste a avioanelor MiG-29 poloneze destinate Ucrainei

Povestea avioanelor de luptă pentru Ucraina pare una încheiată după ce polonezii au pus la dispoziţia părţii americane flota sa de avioane MiG-29 pentru a fi cedate Ucrainei, dar Pentagonul a refuzat să intermedieze tranzacţia.

Concret, după ce, în urmă cu câteva zile, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut un „apel disperat” în faţa congresmenilor americani, cerând avioane pentru a lupta împotriva invadatorilor ruşi, secretarul de stat Antony Blinken a declarat că membrii NATO au permisiunea de a trimite avioane de luptă Ucrainei, în timp ce SUA şi aliaţii îşi continuă eforturile de a ajuta Ucraina să se apere împotriva invaziei Rusiei.

După nici două zile, Polonia a anunţat că este pregătită să desfăşoare, imediat şi gratuit, toate avioanele de luptă MiG-29 la baza forţelor aeriene americane, Rammstein, din Germania, şi să le pună la dispoziţia Washingtonului pentru a le furniza Ucrainei, potrivit unui comunicat al Ministerului polonez de Externe. „În acelaşi timp, Polonia solicită Statelor Unite să ne furnizeze avioane folosite care au capabilităţi operaţionale corespunzătoare. Polonia este pregătită să stabilească imediat condiţiile de cumpărare a avioanelor”, se precizează în comunicat, partea poloneză referindu-se cel mai probabil la avioane F-16 Fighting Falcon. Guvernul polonez a îndemnat „alţi aliaţi NATO, care deţin avioane MIG-29, să acţioneze în acelaşi fel”, se mai precizează în comunicatul Ministerului polonez de Externe.

defence24.pl, responsabilii polonezi au ajuns la concluzia că decizia privind o posibilă livrare de avioane către Ucraina ar trebui luată la nivelul NATO. Astfel, au concluzionat polonezii, partea americană va putea decide dacă preia aceste avioane de luptă de la Polonia, aceasta va fi responsabilă pentru livrarea lor către Ucraina. Conform unor surse citate de portalul specializat pe apărare, responsabilii polonezi au ajuns la concluzia că decizia privind o posibilă livrare de avioane către Ucraina ar trebui luată la nivelul NATO. Astfel, au concluzionat polonezii, partea americană va putea decide dacă preia aceste avioane de luptă de la Polonia, aceasta va fi responsabilă pentru livrarea lor către Ucraina.

Pentagon: Nu este o soluţie viabilă

Răspunsul Pentagonul nu s-a lăsat mult aşteptat. Purtătărul de cuvânt al instituţiei, John Kirby, a transmis că, deşi continuă discuţiile cu Polonia, Statele Unite consideră că propunerea Varşoviei de a livra avioanele sale MiG-29 armatei americane şi apoi de a le furniza Ucrainei nu este una care poate fi pusă în practică. „Nu credem că propunerea Poloniei este viabilă”, a spus John Kirby într-un comunicat, afirmând că o astfel de asistenţă militară acordată Ucrainei în faţa invaziei ruse „ridică motive importante de îngrijorare pentru întreaga alianţă NATO”.

Analistul militar Aurel Cazacu a explicat pentru „Adevărul” că Pentagonul are cel puţin două motive pentru care a reacţionat aşa. „În primul rând, Moscova ar putea fi deranjată grav dacă Ucraina ar primi avioane de luptă de la NATO. Rusia se chinuie de peste zece zile să obţină superioritate aeriană în Ucraina şi nu prea reuşeşte, iar un astfel de ajutor cu avioane ar putea înfuria Moscova.

Avioanele MiG-29 poloneze au cu totul alte dotări. Piloţii ucraineni le-ar putea zbura, dar nu ar putea lupta cu ele.

Aurel Cazacu analist militar

Una este să trimiţi nişte rachete antitanc şi alta e povestea cu livrarea de avioane de luptă. În plus, avioanele poloneze sunt tot MIG-29, dar au cu totul alte dotări, sunt modernizate la standard NATO. Hai să spunem că piloţii ucraineni le-ar putea zbura, dar nu s-ar putea lupta cu ele. Trebuie înainte să se obişnuiască cu avionica mai modernă a aparatelor poloneze, cu sistemele de armament mai sofisticate montate pe acestea, demers care poate dura şi câteva luni. În plus, s-ar putea să utilizeze acum muniţie NATO, iar Ucraina nu are astfel de stocuri”, a precizat Aurel Cazacu.

Aduse la standard NATO

Polonia are 28 de avioane de luptă MiG-29 în serviciu în Baza Aeriană Tactică a 22-a din Malbork şi Baza Aeriană Tactică a 23-a din Minsk Mazowiecki. Interesant este că doar o mică parte dintre ele au fost achiziţionate direct de Polonia la începutul anilor 1980 şi 1990 şi majoritatea au fost obţinute în 1995 din Cehia şi în 2003 din Germania, acestea din urmă preluate de Luftwaffe de la forţele armate ale fostei Germanii de Est.

De precizat că după ce Forţele Aeriene Poloneze s-au dotat cu F-16 Fighting Falcon, vechile MiG-29 au trecut printr-un profund proces de modernizare care a fost realizat la uzinele WZL 2, în timpul căruia au primit avionică şi sisteme de armament moderne, compatibile NATO, aparatele putând astfel să desfăşoare misiuni de luptă împreună cu avioanele de fabricaţie americană.