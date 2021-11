Cine sunt judecătoarele care vor să conducă CSM anul viitor

Andreea Chiş este reprezentant al curţilor de apel în CSM, iar Gabriela Baltag al tribunalelor. Vicepreşedintele ar urma să fie ales din rândul procurorilor, însă aceştia nu au anunţat candidatul.

„Anul 2022 va fi un an în care finalizăm proiectele începute şi organizăm alegerile pentru viitorul Consiliu. Va fi un an în care predăm ştafeta, pregătind terenul pentru a face mai uşoară sarcina colegilor care vor candida şi apoi vor ocupa poziţiile noastre. Va fi un an marcat de evenimente importante pentru sistemul judiciar, dintre care amintesc doar expirarea mandatelor Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare”, a spus judecătoarea Andrea Chiş în şedinţa CSM de joi.

Anul 2022 este ultimul al Consiliului Superior al Magistraturii în componenţa actuală, urmând a avea loc alegeri.

În prezent, preşedinte al CSM este Bogdan Mateescu, iar vicepreşedinte procurorul Florin Deac.