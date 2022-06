Cine aprinde preţul benzinei. Costul explodat al carburanţilor scoate românii în stradă

PSD şi PNL bat pasul pe loc privind măsurile clare pentru a combate creşterea accelerată a preţurilor la combustibil, care au trecut de nouă lei per litru. Social-democraţii au pus problema creşterii preţurilor la carburanţi direct pe umerii ministrului Energiei, Virgil Popescu, căruia i-au cerut insistent să vină „urgent” în coaliţie cu o serie de măsuri.





„PSD salută acordul partidelor din Coaliţie cu privire la necesitatea unei intervenţii hotărâte din partea Guvernului pentru combaterea creşterii preţurilor la carburanţi. În acest sens, PSD solicită ministrului Energiei, Virgil Popescu, să prezinte urgent în Coaliţie propunerea de reglementare pentru realizarea acestui obiectiv, fie plafonare, fie altă soluţie identificată în acest sens”, a transmis formaţiunea, marţi, printr-un comunicat. În replică, liberalii au precizat, prin vocea purtătorului de cuvânt al partidului, că, de fapt, ministrul de Finanţe (PSD) ar trebui să prezinte evaluări privind o eventuală intervenţie în piaţă. „Nu ministrul Energiei trebuie să ofere explicaţii în legătură cu lucrul acesta (plafonarea preţurilor - n.r.). Este cel puţin subiectiv să-i ceri ministrului Energiei să facă acest calcul. Ministrul de Finanţe trebuie să spună dacă sunt bani la buget pentru o plafonare a preţului carburanţilor sau dacă nu sunt”, a declarat Ionuţ Stroe, marţi, la Radio România Actualităţi.

Partidul, mai presus de Guvern

Social-democraţii au reacţionat inclusiv prin intermediul miniştrilor săi. Vasile Dîncu a lansat săgeţi la adresa colegului său, Virgil Popescu. Ministrul Apărării a subliniat că Popescu ar trebui să fie „mai aplecat asupra preţurilor la energie şi carburanţi”, deşi ştia că ministrul Energiei a fost mai mult plecat, pentru a găsi soluţii alternative pentru aprovizionare de gaze naturale. Iar într-un ultim comunicat de presă asumat de partid, cei din PSD spun că nu sunt de acord nici cu reducerea TVA, nici cu reducea accizei, avansate în ultimele discuţii de liberali. Pe de altă parte, PSD ar vrea introducerea unui preţ maximal sau limitarea adaosului pe lanţul comercial. Ţinta finală pentru PSD, după cum a precizat senatorul Daniel Zamfir pentru „Adevărul”, e un preţ în jur de 7 lei per litru. Cel mai dur discurs din PNL pe tema posibilei plafonări îl are Florin Cîţu, preşedintele Senatului. Iar discursul nu este doar pentru a face opoziţie la PSD, opoziţia la plafonări fiind una din constantele perioadei sale petrecute în fruntea Guvernului. „Preţul este determinat, într-o economie de piaţă, de cerere şi ofertă. În Ungaria, a creat cozi la benzinării. Asta vrem, să aruncăm totul în aer, acum, când vine sezonul estival. Să stea lumea la coadă să îşi cumpere benzină? Gândiţi-vă că nicio companie nu mai vine să aducă benzină în România, dacă noi plafonăm preţul, când poate să o vândă oriunde în Europa”, a atras atenţia Cîţu, care a subliniat că în prezent doar Bulgaria are preţul sub România.

Nicolae Ciucă s-a văzut ieri cu mai mulţi demnitari, adică secretari de stat de la Ministerul Finanţelor, Ministerul Energiei, conducerea ANAF şi de la Consiliul Concurenţei, dar şi cu secretarul general, urmând ca astăzi să fie anunţate măsurile finale privind problema preţurilor la carburant.

De ce s-au scumpit carburanţii

O analiză a estimărilor costurilor pentru produsele petroliere de la pompă arată că la 21 iunie 2022, faţă de aceeaşi zi din anul trecut, preţul la pompă este mai mare cu 63%. Potrivit specialistului în energie Dumitru Chisăliţă, această creştere are la bază câteva considerente: „Creşterea cotaţiilor ţiţeiului cu 64%, faţă de cotaţiile din aceeaşi zi a anului 2021; creşterea cursului valutar leu/USD cu 14%, faţă de cotaţiile din aceeaşi zi a anului 2021; creşterea costurilor de transport maritim al ţiţeiului în Marea Neagră cu peste 500%; creşterea costurilor cu asigurările pentru navele care circulă în Marea Neagră cu peste 600%; creşterea costurilor de rafinare cu cca 30%; creşterea costurilor de furnizare cu cca 100%; creşterea accizei percepute de stat cu 3%; creşterea cotei TVA perceput de stat urmare a creşterii bazei de aplicare cu 63%”, a afirmat expertul.

„Urmărind cotaţiile benzinei în anul 2022 putem să observăm că acestea au crescut cu 75%, mai mult decât dublu faţă de creşterea de preţ din România. În acelaşi timp observăm că statul a profitat din plin de pe urma acestei creşteri, banii încasaţi din TVA în acest an, din vânzarea benzinei crescând cu 40%. În ceea ce priveşte cotaţiile motorinei, în anul 2022 vedem că acestea au crescut cu 80%, mai mult decât dublu faţă de creşterea de preţ din România. Şi în acest caz statul a profitat din plin de pe urma acestei creşteri, banii încasaţi din TVA în acest an din vâznzarea motorinei crescând cu 40%”, a explicat Chisăliţă.

Potrivit acestuia, evoluţia cotaţiilor produselor petroliere este acţiunea care determină preţul la benzină şi motorină, la nivelul pieţei europene, preţ care prezintă o volatilitate superioară preţului ţiţeiului urmare a dificultăţii accesării unor rute de transport, urmare a războiului din Ucraina şi închiderea neprogramată a două mari rafinării europene. „Statul în cazul combustibililor, la fel ca şi în cazul gazelor şi energiei electrice, este cel mai mare câştigător urmare a scumpirilor. Concret, Statul a câştigat suplimentar faţă de perioada similară a anului trecut (primele 6 luni din anul 2022), 600 de milioane de euro din scumpirea benzinei şi a motorinei la pompă. Firmele care vând combustibil probabil au căştigat suplimentar faţă de perioada similară a anului trecut, estimativ a zecea parte din cât a câştigat suplimentar statul. În aceste condiţii, consider ca era normal să se iniţieze măsuri încă de la începutul anului 2022, astfel încât aceste câştiguri suplimentare faţă de anul trecut să fie împărţite consumatorului român. În situaţia în care aceşti bani suplimentari, încasaţi fără niciun efort, erau daţi consumatorilor, preţul ar fi fost în prezent la un nivel de 7,3-7,4 lei/litru”, a adăugat specialistul în energie.

Orice diminuare artificială duce la penurie

Cât priveşte propunerea de plafonare a preţurilor carburanţilor, consultantul fiscal Gabriel Biriş a explicat, argumentând cu cifre de ce nu este posibil acest lucru. „În primul rând, trebuie să înţelegem că relevant nu este preţul la petrol (că noi avem doar vreo 30% din necesar acoperit de petrol românesc), ci preţul la motorină pe pieţe, care era marţi de 1.320 dolari/tonă, ceea ar însemna circa 1,115 dolari/litru. Calculat la cursul de schimb, plus acciza, plus TVA de 19%, rezultă că preţul motorinei pe burse era marţi de 8,30 lei/litru, faţă de 9,20 lei/l cât este la pompă. Rezultă o diferenţă de 90 de bani/litru din care trebuie să scădem TVA şi obţinem 0,75 lei/l”, a explicat Biriş. Întrebându-se „de unde se pot tăia bani din preţul motorinei”, Biriş a ajuns la concluzia că este aproape imposibil, sau cel puţin nu fără costuri greu de suportat mai târziu.

„Să recapitulăm: 5,25 lei/l costul motorinei. Aici chiar nu au ce să facă politicienii noştri, asta e preţul pe pieţele internaţionale. Nu plăteşti, nu primeşti! Alţi 3,2 lei/l ânseamnă acciza şi TVA. Aici teoretic statul poate acţiona, practic ar fi un dezastru pentru buget, mai ales în contextul în care statul se împrumută cu 9%. Orice leu tăiat (şi ar fi miliarde!) e un leu pe datorie; Alţi 0,75 lei/l se duc pe costurile de transport, distribuţie, inclusiv salarii, plus marja pe lanţ. Pur şi simplu, nu ai de unde să tai aici, decât dacă compensezi cu bani de la buget (tot pe datorie!), altfel bagi firmele în faliment şi intri în alte belele”, susţine consultantul.

„Ştiu, pentru politicieni «dă bine» să arate că nu mai pot de grija cetăţenilor, dar nu trebuie să uităm de ce s-a ajuns aici. Din cauza politicilor publice dezastruase (helicopter money, deficite uriaşe, green deal etc., etc.) pe care tot politicienii le-au adoptat în ultimii ani... Ce pot ei face acum? Cel mai bine cred că ar fi să se abţină să mai strice ceva, că putem ajunge uşor într-o situaţie mult mai grea decât aceea generată de preţurile mari la combustibili: Penuria!”, a încheiat Biriş.

De aceeaşi părere este şi sociologul Mircea Kivu. „Situaţia este le fel cam peste tot. Probabil această spirală a preţurilor se va diminua şi se va inversa abia după ce se termină războiul din Ucraina. Trebuie înţeles că o plafonare a preţurilor, o eventuală reducere a taxelor ar creşte deficitul bugetar. Practic, o astfel de măsură poate agrava situaţia, ar duce la inflaţie. Totuşi, statul poate face ceva în domeniul energiei. Să vorbim de energie electrică pentru că şi acolo s-au decis nişte plafonări şi efectul este acelaşi. Păi aici statul ar putea impulsiona achiziţionarea de panouri solare. Dar când vorbesc de impulsionare spun de una reală, nu pe hârtie cum se întâmplă acum când oamenii au accesat programul, dar nu au văzut subvenţia de la stat”, a precizat Mircea Kivu.

Protestul „pipetei“ din benzinării continuă

Iar între timp, protestele de la benzinării continuă în Capitală. Şoferii, revoltaţi că preţul combustibililor creşte pe zi ce trece, au format o coadă şi au cumpărat doar câteva picături de carburant, pentru care au plătit şi mai puţin de un leu. Au fost cazuri în care reprezentanţii unor benzinării au sunat la 112, dar echipajele de poliţie nu au putut să intervină, din cauză că protestatarii nu făceau nimic ilegal.

Cei mai mulţi dintre ei spun că se simt neputincioşi în faţa acestor majorări şi se plâng că au nevoie de maşină pentru a se deplasa, dar nu îşi mai permit acest lux. Seria protestelor va continua, astfel, până la finalul lunii, când pe data de 30 iunie va avea loc cel mai mare protest al şoferilor, la care vor participa oameni din toată ţara, chiar şi transportatorii autorizaţi, care cer plafonarea preţurilor la carburanţi şi spun că în caz contrar riscă să intre în insolvenţă.

Unde sunt preţuri mai mici

Doar în ultimele două săptămâni, la benzinăriile din România tarifele s-au mărit de cinci-şase ori. Benzina este mai ieftină decât în România în ţări ca Polonia (1,797 $/l), Bulgaria (1,776 $/l), Serbia (1,772 $/l) şi Moldova (1,738 $/l).