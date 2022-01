Ce spune Vanghelie despre acuzaţiile DNA: „Toţi denunţătorii ăştia care spun că am făcut, de ce nu vin cu un flagrant de 200 de euro?”

„Dacă mi se demonstrează vreodată vreo faptă concretă, nu poveşti, că am făcut ceva … toţi denunţătorii ăştia care spun că am făcut, de ce nu vin cu un flagrant de 200 de euro? Păi vorbesc de zeci de milioane şi de prostioare …Duceţi-vă în Ferentari şi duceţi-vă până în centru, la toate restaurantele, şi întrebaţi toţi ospătarii cum se comportă Vanghelie şi cum respectă, întrebaţi pe cine vreţi dumneavoastră dacă eu am vreo problemă în acest sens!”, a declarat Marian Vanghelie, la ieşirea de la Tribunalul Bucureşti.

Procurorii susţin că, în perioada 2016-2019, Marian Vanghelie ar fi pretins de la un om de afaceri un procentaj de 50% din profitul pe care societatea acestuia urma să îl realizeze din vânzarea de mărfuri supraevaluate către SC Economat Sector 5 şi ar fi primit suma totală de 80.463.800 lei (adică peste 16 milioane de euro), pentru a-şi exercita influenţa pe care a lăsat să se înţeleagă că o are asupra directorului general, Marian Leonard Petre, în scopul determinării acestuia să efectueze achiziţiile respective şi să asigure plata integrală, cu celeritate, a facturilor de vânzare.

Vanghelie a povestit cum şi-a petrecut noaptea în arest

Marian Vanghelie a fost reţinut vineri, alături de alte 12 persoane, în dosarul achiziţiilor supraevaluate de la Economat Sector 5, între care fratele său şi mai mulţi directori ai societăţii, fiind acuzat de trafic de influenţă în formă continuată, constituire a unui grup infracţional organizat şi instigare la abuz în serviciu. Întrucât ordonanţa de reţinere i-a expirat pe holurile tribunalului, fostul edil a plecat acasă direct de la instanţă şi le-a explicat jurnaliştilor cum şi-a petrecut noaptea în arest.

„Noroc că toată lumea mă iubeşte. S-au sculat nişte băieţi tineri, unul a plecat pe traseu în Belgia, era din Sălaj, s-a sculat, mi-a pus un cerşaf de la el, curat, s-a sculat din patul de jos, s-a urcat în patul de sus şi mi-a dat voie să stau în patul lui, jos.

Îmi este şi frică! Dar demnitatea e mai mare decât frica. Să nu credeţi că Mihai Viteazu sau Ştefan cel Mare – nu mă leg de numele lor! – când plecau la bătălii că nu se închinau la icoană şi nu se rugau la Dumnezeu şi nu le era frică că ar putea să moară, ba da!”, a mai declarat fostul primar Sectorul 5, la ieşirea din tribunal.

Tribunalul Bucureşti a decis ca Marian Vanghelie să fie anchetat în libertate, sub control judiciar, respingând astfel cererea procurorilor privind arestarea sa pentru 30 de zile. Potrivit DNA, Vanghelie, fratele său, fostul director al Economat Sector 5 şi alţi funcţionari ar fi creat un grup infracţional organizat cu scopul de a vinde produse la preţuri supraevaluate către Economat Sector 5. Mai departe, Economat a revândut produsele către alte instituţii publice din Sectorul 5. E vorba de tarabe, cântare, dulciuri, agende, măşti FFP2, gel dezinfectant sau chiar patinoare artificiale.