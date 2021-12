Ce se schimbă la intrarea în România odată cu introducerea formularului de localizare (PLF) şi ce amenzi riscă persoanele care refuză să-l completeze

Cetăţenii care intră în România nu mai sunt nevoiţi să completeze declaraţia epidemiologică, verificată până acum la punctele de trecere a frontierei, întrucât toate datele din declaraţia epidemiologică se regăsesc în PLF, formularul digital de intrare în România care devine obligatoriu de astăzi.





În condiţiile în care, în ultimele zile, traficul s-a intensificat la punctele de frontieră vestice pe fondul Sărbătorilor de iarnă, autorităţile spun că acest formular va scurta timpul de aşteptare la graniţă prin faptul că cetăţenii vor avea de trecut un singur filtru, nu două ca până în prezent, verificarea datelor urmând să fie făcută de astăzi automatizat.

Cum se va intra de acum în România

Practic, începând de astăzi, poliţiştii de frontieră vor fi cei care vor verifica atât documentele de călătorie ale cetăţenilor (carte de indentitate sau paşaport), cât şi dacă aceştia au certificat verde şi PLF completat, explică purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, comisar-şef de poliţie Fabian Bădilă. La trecerea frontierei, poliţistul va putea verifica, scanând buletinul sau paşaportul călătorului cu aplicaţia dezvoltată de STS, dacă acesta a completat formularul digital de intrare în România. În funcţie de acest lucru, există patru situaţii posibile:

1. Călătorul are PLF completat şi nu se impune carantinarea pentru că este vaccinat: acesta trece frontiera fără aplicarea altor măsuri;

2. Călătorul are PLF completat şi se impune carantinarea: În funcţie de zona din care vine, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) impune carantina timp de 10-14 zile dacă turistul este nevaccinat;

3. Călătorul nu are PLF completat şi nu se impune carantinarea (pentru că este vaccinat): acesta are la dispoziţie 24 de ore să completeze documentul digital. În caz că nu o face, va primi o sancţiune contravenţională între 2.000 şi 3.000 de lei de la DSP;

4. Călătorul nu are PLF completat, dar se impune carantinarea (este nevaccinat): DSP impune carantina timp de 10-14 zile şi, în plus, cetăţeanul are la dispoziţie 24 de ore să completeze documentul digital, riscând o amendă până la 3.000 de lei dacă nu o face.

Cum se completează PLF şi ce informaţii sunt necesare

Formularul digital de intrare în România (PLF) poate fi completat electronic accesând https://plf.gov.ro, şi este dezvoltat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) pe baza cerinţelor operaţionale stabilite de autorităţile medicale. Acesta nu trebuie tipărit pentru că în momentul trecerii punctelor de frontieră, la scanarea cărţii de identitate sau a paşaportului, aplicaţia informatică a Poliţiei de Frontieră va permite afişarea online a datelor din formular.

Pentru completarea PLF, călătorilor li se cere să furnizeze date despre:

• Numele şi prenumele, datele de identificare şi de contact;

• Ţara, regiunea şi localitatea de unde călătoresc spre România precum şi ţările tranzitate;

• Localitatea şi adresa de destinaţie în România;

• Mijlocul de transport cu care călătoresc spre România;

• Data intrării în România;

• Datele minorilor însoţitori, dacă este cazul.

Informaţiile pe care călătorii le completează în PLF-uri pot fi folosite de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) pentru a-i contacta rapid în cazul în care se stabileşte că pe parcursul călătoriei au fost contacţi ai unor persoane bolnave de COVID. Datele trebuie introduse corect, pentru că sistemul informatic este interconectat cu baza de date a Poliţiei de Frontieră pentru validarea datelor de identitate şi Corona-forms, aplicaţia unde se regăsesc persoanele infectate cu SARS-CoV-2, izolate sau carantinate.

Purtătorul de cuvânt al STS, Cătălin Chircă, a precizat sâmbătă că, odată salvate, informaţiile introduse în formular nu pot fi modificate. Pentru eventuale actualizări ale informaţiilor, călătorii trebuie să completeze un nou formular.





Pentru persoanele din aceeaşi familie, care călătoresc împreună, autorităţile au precizat că formularul se poate completa de un singur membru adult, iar pentru copii obligaţia completării aparţine părintelui, tutorelui sau unui reprezentant legal.

Certificatul verde: cât este valabil după schema completă

Certificatul verde este valabil până la data de 30 iunie 2022, indiferent de momentul completării schemei de vaccinare sau de faptul că persoana a făcut şi a treia doză de vaccin.

Dacă doriţi ca doza booster să apară în certificatul verde, este necesară generarea unui nou document, accesând certificat-covid.gov.ro. La călătoria în alte ţări, doza booster poate face diferenţa. Pe fondul răspândirii variantei Omicron a coronavirusului, Austria, de exemplu, impune dovada unui test PCR negativ sau intrarea în carantină pentru cei care au doar două doze de vaccin. În acelaşi timp, Uniunea Europeană vrea să limiteze la nouă luni valabilitatea certificatului verde eliberat în baza efectuării schemei complete de vaccinare, cu scopul de a încuraja populaţia să-şi facă doza booster.