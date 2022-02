Aurescu, la BBC: România este cel mai apropiat aliat NATO de focarele de mare tensiune militară din Europa de Est

„România este cel mai apropiat aliat de focarele de mare tensiune militară din regiune. Iar pentru noi, aceasta nu este doar o criză legată de securitatea Ucrainei, nu este doar o criză legată de securitatea regiunii Mării Negre şi nici măcar nu este doar o criză legată de securitatea europeană – este vorba de securitatea euro-atlantică în ansamblul ei. Într-adevăr, suntem un vecin foarte apropiat al Ucrainei – nu numai că avem una dintre cele mai mari graniţe cu Ucraina, dar aş menţiona şi faptul că litoralul românesc al Mării Negre se află la doar vreo două sute de mile de Crimeea, ocupată ilegal”, a afirmat Aurescu, la BBC, potrivit CaleaEuropeana.ro.

Şeful diplomaţiei române a indicat faptul că România, împreună cu Statele Unite şi NATO, a sugerat Rusiei “mecanisme de transparenţă şi reciprocitate” prin care Moscova poate verifica faptul că în România nu există niciun fel de rachetă ofensivă, iar aliaţii să poată face acelaşi lucru pe teritoriul Rusiei.

„Cred că este foarte important ca Rusia să răspundă la propunerile scrise pe care atât Statele Unite cât şi NATO le-au transmis pe 26 ianuarie. Ne-am implicat foarte îndeaproape în pregătirea acestor răspunsuri scrise – atât cel al NATO, cât şi cel al Statelor Unite - şi sperăm că vor fi acceptate de Rusia cile pe care le-am deschis în aceste propuneri„, a explicat Aurescu.

„Baza de apărare antirachetă din România nu este o ameninţare la adresa Rusiei. Situl de apărare antirachetă din România vizează eventuale atacuri cu rachete care vin din afara spaţiului euroatlantic, din Orientul Mijlociu, şi nu are niciun fel de caracter ofensiv. Este pur defensiv, nu poate fi “populat” cu rachete ofensive, Tomahawk sau orice altă rachetă. Am sugerat deja Rusiei posibilitatea de a avea mecanisme de transparenţă, pentru ca Rusia să verifice şi să se convingă că nu există niciun fel de rachetă ofensivă pe teritoriul României. Bineînţeles, în acelaşi timp, am sugerat ca acest mecanism să includă reciprocitate şi să permită şi aliaţilor, inclusiv României, Statelor Unite şi altor aliaţi, să verifice amplasamentele de rachete ruseşti de pe teritoriul Rusiei“, a mai explicat ministrul de externe.