Avioane de luptă F-16 Fighting Falcon româneşti, F-15 Eagle americane şi CF-18 Hornet canadiene vor apăra spaţiul aerian al NATO deasupra Mării Negre

Exerciţiul are ca scop principal demonstrarea coeziunii în aplicarea măsurilor NATO de reasigurare a flancului estic al Alianţei Nord-Atlantice, precum şi capacitatea de dislocare rapidă a Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii din Europa (USAFE) în scopul susţinerii acestor măsuri.

În cadrul misiunilor de zbor în comun, Forţele Aeriene Române participă cu aeronave F-16 Fighting Falcon MLU şi o aeronavă C-130 Hercules, iar Componenta Operaţională Aeriană coordonează, planifică forţele şi mijloacele participante şi asigură controlul aerian asupra aeronavelor.

F-15 Eagle FOTO F-15 Eagle

Forţele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii în Europa vor participa la exerciţiul CASTLE FORGE cu patru aeronave F-15 Eagle dislocate, cu acest prilej, de pe locaţia Larissa, Grecia, în Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”, Borcea. Partenerii canadieni vor participa cu aeronave CF-18 Hornet dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru executarea misiunii de Poliţie Aeriană Întărită (eAP).

FOTO Royal Canadian Air Force

Prezenţa partenerilor NATO pe teritoriul ţării noastre reprezintă o oportunitate de dezvoltare, testare şi evaluare a capacităţii de luptă, iar activităţile desfăşurate în comun contribuie la consolidarea capacităţii de apărare colectivă şi la creşterea securităţii regionale.

Americanii operează la Câmpia Turzii şi letalele drone MQ-9 Reaper

Reamintim că Pentagonul operează la Câmpia Turzii şi drone de luptă MQ-9 Reaper. Acestea zboară 24 de ore din 24 pentru supravegherea constantă asupra zonei Balcanilor, a declarat cu ceva timp în urmă generalul de aviaţie Jeffrey Harrigian, comandantul Forţelor Aeriene ale SUA în Europa-Africa (USAFE).

„Ne oferă o persistenţă mai mare în ceea ce priveşte acoperirea 24/7”, a afirmat oficialul american, precizând că spre deosebire de dronele dislocate în Polonia, care sunt operate de contractori, aparatele de zbor fără pilot Reaper din România sunt deservite chiar de militari din Forţele Aeriene ale SUA. Generalul a subliniat că misiunea din România este una de „importanţă critică” pentru US Air Force. Poate tocmai din acest motiv partea americană a adus în România mai multe aparate fără pilot decât în Polonia.

FOTO U.S. Air Force/Senior Airman Haley Stevens

Aeronavele fără pilot fac parte din Grupul 25 de Atac (25th Attack Group – ATKG) al Forţelor Aeriene ale SUA, o unitate specializată în misiuni antiterorism, care anterior a acţionat în Orientul Mijlociu

Unitatea de drone Reaper dislocată la Câmpia Turzii are rolul de oferi capacităţi ISR (informaţii, supraveghere și cercetare) în sprijinul acţiunilor NATO şi de a oferi o viziune constantă asupra regiunii balcanice. „De-a lungul timpului, acest lucru va facilita o viziune mult mai clară a operaţiunilor zilnice ale participanţilor din această regiune şi ne oferă o agilitate incredibilă în ceea ce priveşte posibilitatea de a oferi diferite opţiuni Comandamentului european al SUA şi facilitând capacitatea de a oferi aceste opţiuni mai sus pe scara ierarhică, în cazul în care se cere să facă acest lucru”, a adăugat Harrigian.

Acoperă tot bazinul Mării Negre

Dronele MQ-9 Reaper aflate acum în serviciu la Câmpia Turzii sunt asemănătoare celei folosite pentru eliminarea generalului iranian Soleimani. Acest tip de dronă este pilotat de la sol de un echipaj format din doi operatori, are o autonomie de 14 ore, o viteză maximă sub 500 de kilometri pe oră şi o rază de acţiune de 1.850 de kilometri. Practic, poate acoperi tot bazinul Mării Negre. Are două radare, din care unul specializat pentru mediului marin, şi poate fi înarmată cu o gamă largă de rachete sau bombe ghidate laser. De exemplu, MQ-9 Reaper poate căuta şi ataca ţinte la sol cu letalele rachete ghidate aer-sol AGM-114 Hellfire.