Arafat, despre nava răsturnată în Portul Midia: „Nu a existat nici pe plan mondial un astfel de incident“. Ce urmează

În caz contrar, operaţiunea de salvare a oilor va fi încheiată, iar animalele moarte aflate la suprafaţa apei trebuie strânse şi incinerate. În cursul zilei de sâmbătă, va fi prezentat şi planul de ranfluare a navei, care trebuie aprobat de armator, şi care comportă riscuri pentru că ar putea bloca portul complet. Arafat a precizat că incidentul produs în România este unic la nivel mondial.

Arafat a participat, vineri, la şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa. „A fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, (...) aici au fost discutate câteva aspecte. În primul rând răspunsurile care au venit de la ANSVSA şi unde s-a decis să mai punem o întrebare mai clară ca să avem răspuns clar despre şansele de supravieţuire după atâtea zile a animalelor. Ei au recomant o verificare minuţioasă a navei, aici există riscuri”, a afirmat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

El a precizat că ieri au fost două incidente, un sudor care făcea decupajul la navă a căzut în apă, fiind salvat, iar unele scântei au ajuns oile moarte, care se aflau în apă, focul fiind stins imediat de pompieri.

„Deja au fost două incidente, unul cu o persoană care a căzut în apă şi a fost recuparată, unul dintre sudori, şi al doilea un început de incendiu, în timpul decupării, care a putut să fie oprit imediat. Astea sunt riscuri reale pe care trebuie să le prevenim când se lucrează la nava respectivă. Urmează să se facă o singură decupare suplimentară, prin ea va fi verificată încă o zonă din navă, dacă mai sunt animale vii, dacă nu, se va considera că operaţiunea de salvare a animalelor vii este terminată”, a explicat Raed Arafat.

El a mai spus că autoritatea portuară va prelua cadavrele animalelor apărute pe apă.

„Faza doi este preluare animalelor, cadavrele animalelor care au apărut deja pe apă, deci animalele care s-au înecat pe apă şi care acum au început să apară la suprafaţă. Avem autoritatea portuară care se ocupă cu recuperarea lor şi cu incinerarea lor pentru că astea nu pot aştepta aprobarea armatorului sau aprobarea cuiva, astea imediat trebuie preluate şi trebuie duse la încinerat. Apele Române ne avertizează de un risc ecologic real, mai ales din cauza de descompunerii cadavrelor animalelor, care deja se află în apă, în afara navei, iar acolo recomandarea este să se facă orice posibil să nu ajung alte cadavre, alte animale moarte să ajungă în apă”, a mai afirmat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Arafat a menţionat că apoi trebuie să înceapă operaţiunea de ranfluare a navei respective. „Următoarea etapă este etapa ranfluării navei. Mâine firma cu care s-a discutat urmează să prezinte planul, să fie supusă aprobării armatorului şi dacă este acordul armatorului să se înceapă o operaţiune de ranfluare. Am înţeles că cinci - opt zile, conform experţilor, durează această operaţiune. De subliniat, asta nu este o operaţiune simplă, are riscurile ei, dacă nu se face corect şi nu se face bine, există riscul să blocheze complet nava respectivă, canalul navigabil şi să blocheze portul complet, care ar fi o problemă majoră din punct de vedere economic. Trebuie să aşteptăm să vedem firma cu ce plan vine şi să se facă lucrurile chiar conform unei proceduri foarte bine stabilite şi foarte bine acceptată de toată lumea ca să fie făcută corect şi să evităm un nou incident şi o nouă problemă”, a mai afirmat Arafat.

El a precizat că dacă armatorului nu îi convine planul de ranfluare, atunci această operaţiune va fi realizată de autorităţile portuare.

„Dacă nu-i convine armatorului, atunci este planul B. Asta înseamnă că statul preia, rezolvă problema pe banii statului, dar asta s-ar putea să însemne o oarecare întârziere faţă de soluţia dacă acum armatorul ar accepta să rezolve problema, pentru că anumite proceduri trebuie din nou reluate, din ce au explicat colegii de la Ministerul Transporturilor. Asta înseamnă că apoi statul se va îndrepta sau autoritatea portuară se va îndrepta împotriva armatorului după asta şi a asiguratorului să îşi recupereze banii”, a mai declarat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Arafat a mai precizat că acest incident naval care a avut loc în Portul Midia este unic pe plan mondial. „S-a discutat aici de responsabilităţile instituţiilor. Responsabilităţile sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern 557. Astfel de tip de incident să fie descris acolo, nu există şi nu a existat nici pe plan mondial din ce am înţeles un astfel de tip de incident. Aici vorbim de un accident naval şi de o problemă de risc ecologic, care este comună cu acest accident. Asta înseamnă că sunt instituţii care au rol foarte clar care normal trebuie să fie îndeplinit complet şi sunt instituţii care au lucrat peste rolul lor pentru că nu a fost prevăzut în hotărârea de guvern anumite aspecte pe care trebuie să le facă unele instituţii şi care au făcut în plus faţă de rolul lor. Important pentru noi este ca nimeni să nu facă sub rolul care este prevăzut acolo şi toată lumea să respecte ce cere de la ei hotărârea 557 care stabileşte rolul principal, rolul secundar de sprijin”, a mai afirmat Arafat.

Autorităţile au reuşit să salveze 254 de oi de pe nava respectivă, operaţiunea fiind sistată joi seara deoarece în zonele unde pompierii aveau acces nu se mai vedeau animale vii.